Vi advarer mot sterke inntrykk i artikkelen og video.

NRK og Faktisk Verifiserbart har analysert og verifisert flere videoer fra Shifa-sykehuset, gjennom natten og i dag morges, som viser skadde og livløse barn og voksne på sykehusområdet.

En video verifisert av Reuters viser at flere mennesker er drept og skadet like ved det største sykehuset i Gaza.

En stor mengde flyktninger har samlet seg her under åpen himmel i håpet om at sykehusområdet skal være trygt.

Flere personer er drept etter angrepet på al-Shifa sent torsdag kveld, melder AFP. Foto: KHODER AL-ZAANOUN / AFP

Likevel skal al-Shifa ha blitt angrepet natt til fredag, ifølge en video som Faktisk Verifiserbart har klart å sted- og tidfeste.

De Hamas-styrte helsemyndighetene i Gaza sier at 13 mennesker er drept.

Dette tallet er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men Verdens helseorganisasjon bekrefter også at sykehuset har blitt beskutt.

– De bomba sykehuset akkurat nå, sier lege og kirurg Adnan Alhadlaq på al-Shifa-sykehuset til NRK.

Et skadet palestinsk barn blir skyndet til al-Shifa-sykehuset torsdag 9. november. Foto: STRINGER / Reuters

Sykehuset har egentlig kapasitet til 700 pasienter, og nå behandler de 2000 pasienter.

Mer enn 50.000 mennesker oppholder seg i og ved al-Shifa-sykehuset i Gaza, ifølge Adnan.

– De vil av vi skal evakuere sykehuset, men hvordan skal vi gjøre det? spør han i dyp fortvilelse.

– Pasientene er skadde og de kan ikke gå.

Der er også skarpskyttere på hvert hjørne, forteller Adnan, og et av barnesykehusene er omringet av israelske stridsvogner. Al Jazeera rapporterte det samme klokken 11.30.

– Vi kan ikke se ut av vinduet og vi kan ikke gå ut av bygningen, sier kirurgen, de er bare 500 meter unna.

Palestinsk Røde Halvmåne sier at israelske skapskyttere har åpnet ild mot et annet sykehus – Al-Quds-sykehuset i Gaza by. Det skriver NTB.

Intervjues til lyder av skyting og smell

Få timer tidligere snakket NRK også med den assisterende helseministeren i Gaza, Yousef Abu al-Rish, fra innsiden av al-Shifa-sykehuset.

Over linjen lød det høye eksplosjoner og gjentatte skudd. al-Rish sa han oppholdt deg så langt ifra vinduene som han kunne komme.

– Hørte du det siste? Det var så høyt og tydelig, sa al-Rish til NRK sent torsdag kveld.

– Og jeg hører lyden av prosjektiler som treffer utenfor vinduet. Heldigvis var det ingenting som kom gjennom ruta.

Spill av lyd Jeg vet ikke om du hørte det? (Jeg gjorde det). De skyter her. (Hva var den lyden? Kan du beskrive den for meg?) Det virker som at de bruker skarpskyttere.

Han hevdet da at Israel rettet et angrep mot gårdsplassen på Shifa-sykehuset, og at det var menneskelige tap:

– Dette har blitt normalen. Det skjer hver dag. Nå melder altså nyhetsbyrået Reuters om videoen som skal vise drepte og skadde.

Yousef Abu al-Rish er den assisterende helseministeren i Gaza. Foto: ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo

Det israelske forsvaret (IDF) svarer ikke på spørsmålet fra NRK om de målrettet har gått til angrep på al-Shifa-sykehuset. I stedet viser de til en tidligere uttalelse fra talsperson Daniel Hagari.

Der viser han til flere bygg i sykehuskomplekset al-Shifa som han hevder Hamas bruker som del av sin krigføring.

Sliter med kapasiteten

Torsdag kveld meldte al-Jazeera-korrespondent Wael al-Dahdouh om prosjektiler som hadde truffet utenfor sykehuset, blant de tusenvis av menneskene som har søkt tilflukt der.

– Tro meg, ingen kan beskrive tilstanden på sykehuset. Det er 200 i førstehjelpsavdelingen, som egentlig har plass til 50, forteller al-Rish.

– Vi bruker operasjonssaler for å få plass til alle de skadde. Det er ikke en kvadratmeter som er tom.

Tildekte kropper utenfor al-Shifa-sjukehuset onsdag 8. oktober. Foto: DAWOOD NEMER / AFP

Han legger til at pasientene med vanlige sykdommer nå knapt kan få behandling, fordi de har 3–4 ganger så mange pasienter som de ellers ville hatt kapasitet til.

Mange sykehus ute av drift

Al-Rish hevder at det gjenstår færre enn 10 åpne sykehus i hele Gaza, og at dette er en tredel av den vanlige kapasiteten.

Alle barnesykehusene er stengt, sier han.

Nedstengingene er enten som følge av angrep, eller fordi de mangler drivstoff. Eller begge deler.

I tillegg skal det tyrkiske sykehuset i Gaza by, hvor kreftpasienter får behandling, være stengt.

Statlige tyrkiske medier sier angrep mot sykehuset har ført til store skader der.

Al-Rish mener under halvparten av sykehusene på Gaza fortsatt er i drift.

Fredag sier også WHO at 20 sykehus på Gaza er ute av drift, skriver Reuters.

For farlig for ambulansene

Både innbyggere og lokale journalister varslet torsdag at gatekampene i Gaza by har nærmet seg al-Shifa-sykehuset.

Al-Rish sier at det nå er for farlig for ambulansene å kjøre ut av sykehuset for å redde folk som er skadet i angrep. Han legger til at de mangler utstyr:

– Hvis noen blir skadet nå vil de blø i hjel.

Ei kolonne med ambulanser blei råka av angrep ved al-Shifa-sjukehuset 3. november. Ifølge tilsette der skal det ha skjedd igjen 7. november. Foto: STRINGER / Reuters

Al-Rish mener at flere av dødsfallene som nå skjer på Gaza, kunne vært unngått dersom sykehusene hadde vært fungerende, og hatt utstyret de trenger.

Og dersom ambulansen kunne kommet seg frem.

– Hvordan føles det, å vite at det er dødsfall som kunne vært unngått?

– Jeg må være sterk foran mine ansatte. Men når dagen er over, og jeg legger meg i senga, så gråter jeg.

Hevder Hamas bruker sykehusene som skjulesteder

IDF har flere ganger sagt at Hamas bruker flere av sykehusene som skjulesteder. Det israelske forsvaret har publisert en mengde bilder og annet de mener beviser påstanden.

Dette er noe blant annet indonesiske myndigheter har tilbakevist. De betaler for driften av det indonesiske sykehuset.

Røyk stiger opp fra Gazastripen etter israelske angrep fredag morgen. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

– Israel sier at Hamas har tunneler og gjemmesteder under sykehusene på Gaza, og at flere kan være militære mål. Hva sier du til det?

– De er løgnere, sier al-Rish.

– Hvorfor skulle 50.000 mennesker på flukt gjemme seg der hvis krigerne er der, hvis Hamas-lederne er der? Mediene er der, flere er på 24 timer i døgnet. Hvor er Hamas-lederne?

– Dreper barna våre

IDF har ikke svart på påstandene om at de har målrettet angrepet sykehus og ambulanser i Gaza, men en talsperson sier til NRK at de fortsetter å angripe «militære mål».

Slektninger reagerer etter å ha kjent igjen en død person uten for al-Nasr-sykehuset i nord. Bildet er fra 22. oktober. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Selv har al-Rish, som også er lege, mistet 14 familiemedlemmer så langt i konflikten.

– Hvordan ser du på framtiden?

– Er det noen framtid? De dreper fremtiden. De dreper barna våre.

– Når dette er over vil folk dra tilbake til sine ødelagte hjem. Vinteren er på vei. Det er ingen infrastruktur, alle veiene er ødelagt, moskeene er ødelagt, universitetene er ødelagt, sykehusene er ødelagt, alt er ødelagt. Selv bakeriene er ødelagt.