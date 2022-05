Alle eldre, kvinner og barn skal være ute av stålverket i Azovstal

Ukrainske myndigheter hevdet lørdag at alle kvinner, barn og eldre sivile er evakuert fra stålverksområdet Azovstal i Mariupol. Det skal være over 300 siden starten av evakueringene, skriver CNN.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at regjeringen er nå over i neste fase, som handler om å få ut de ukrainske soldatene fra Azovstal. Flere av dem er alvorlig skadet.

– Dette er ekstremt vanskelig, men viktig, sa Zelenskyj i sin videotale natt til søndag.

Det vil bli forhandlinger om soldatene som fortsatt er igjen på stålverket. Moskva har ikke vist noen vilje til å la soldatene slippe fri. De må enten overgi seg eller kjempe til døden.

– Innflytelsesrike meglere og innflytelsesrike stater er involvert. Vi jobber også med diplomatiske muligheter for å redde våre soldater som er igjen i Azovstal, sier Zelenskyj.

Kharkiv har vært utsatt for flere angrep i løpet av invasjonen. Her fra et ødelagt anlegg i byen i april. Foto: RICARDO MORAES / Reuters

Russland skal ha ødelagt militært utstyr

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet ble «de store mengdene med militært utstyr fra USA og europeiske land» ødelagt nær en togstasjon i Bogodukhov, nordvest for Kharkiv. Det skriver CNN.

Russerne hevder også at de har angrepet et ammunisjonslager i Bakhmut, en militærbase i øst.

Hverken NRK eller CNN har lyktes i å verifisere påstandene fra russisk hold.

Ingen fra ukrainsk side har sagt noe om det angivelige angrepet.

Det russiske forsvarsdepartementet sier også at deres luftforsvar har skutt ned 13 ukrainske droner, samt tre Tochka U-missiler, som skal ha blitt avskåret i Izium-området.

Hevder Putins yacht er beslaglagt

Fredag kunngjorde italiensk Økokrim at de har beslaglagt en russisk superyacht til 6,6 milliarder kroner.

Yachten, med navnet Scheherazade, har vært fortøyd i Marina di Carrara i Italia siden mars, mens den har vært under etterforskning.

Yachten skal ha vært klar til å seile av gårde da italiensk politi tok den i beslag. Foto: Federico Scoppa / AFP

New York Times skriver at amerikanske tjenestemenn har opplyst om at de har indikasjoner på at yachten er eid av Putin.

Også aktivister koblet til den fengslede russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj har hevdet at Putin er eieren av den 459 fot lange yachten.

Italienske myndigheter kunngjorde at etterforskningen har avdekket «tilstedeværelse av betydelige økonomiske og forretningsmessige forbindelser» mellom fartøyets eier og «fremtredende elementer i den russiske regjeringen», skriver NTB.

Gigantyachten ble bygd i 2020, og inneholder blant annet en kino, helipad, skjønnhetssalong og spa.

– Hold dere inne

Ukraina og flere vestlige tjenestemenn har advart om at Russlands president Vladimir Putin kan komme til å bruke landets frigjøringsdag, 9. mai, til å erklære formell krig mot Ukraina eller trappe opp kampene.

Ordføreren i den ukrainske hovedstaden Kyiv, Vitalij Klitsjko, oppfordrer derfor byens innbyggere til å holde seg innendørs fra søndag til mandag.

Det vil bli økt patruljering i gatene, opplyser han ifølge CNN.

– Jeg ber også om at dere ikke ignorerer luftvernsirener, men søker tilflukt umiddelbart. I dagene som kommer er det stor sannsynlighet for rakettangrep i alle landets regioner, sier Klitsjko.

Ødelagte hus er fotografert i Irpin, i utkanten av Kyiv, Ukraina, lørdag 30. april 2022 Foto: Emilio Morenatti / AP

– Ikke gå tur i skogen

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ba landets innbyggere om å følge regelverket for portforbud der det er innført.

Havnebyen Odesa har varslet portforbud i byen og områdene rundt fra klokken 22 søndag til klokken 5 tirsdag. Det sammenfaller med Russlands markering 9. mai.

– Jeg ber alle våre innbyggere, spesielt i disse dager, om å ikke ignorere flyalarmene. Dette er ditt liv. Livet til dine barn, sa han i sin tale fredag.

Beboere har også forbud mot å gå tur i skogen i tidligere okkuperte territorium. Dette fordi det er fare for miner som russiske soldater kan ha etterlatt.

– Sørg for overholde dette forbudet, sa Zelenskyj.

I sin tale sa han også at de jobber med diplomatiske alternativer for å få evakuert de gjenværende ukrainske soldatene i Azovstal, skriver CNN.

Prorussiske soldater skyter fra en tank under kamper i konflikten mellom Ukraina og Russland nær Azovstal stålverk i den sørlige havnebyen Mariupol, Ukraina 5. mai 2022. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

CNN: Russere i gang med utgravinger Mariupol

Russland har satt i gang en omfattende utgraving i den utbombede teaterbygningen i den russiskkontrollerte ukrainske havnebyen Mariupol, ifølge CNN.

Teaterbygningen i Mariupol ble bombet 16. mars. Ukrainske myndigheter mener at minst 300 sivile som hadde søkt tilflukt der, ble drept i angrepet.

Flere satellittbilder, som er tatt av det private amerikanske selskapet Maxar Technologies i perioden fra 29. april til 6. mai, viser stadig større aktivitet ved teateret, ifølge en gjennomgang CNN har foretatt.

CNN har bedt det russiske forsvarsdepartementet, den ukrainske regjeringen og FN om kommentarer. Røde Kors opplyser at de ikke har folk i byen og ikke er del av noe utgravingslag.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj håper at de ukrainske soldatene som har forskanset seg i stålverket Azovstal i Mariupol, kan reddes ut. Han sier at det ikke vil finne sted noen flere samtaler med Russland hvis soldatene og de gjenværende sivile som har søkt tilflukt på Azovstal blir drept, skriver NTB.

Økt våpenstøtte til Ukraina

USAs president Joe Biden kunngjorde fredag en ny hjelpepakke til Ukraina. Det skal dreie seg om artilleriammunisjon, radarer og annet utstyr til en verdi av rundt 150 millioner dollar, ifølge en amerikansk tjenestemann.

Biden oppfordrer også den amerikanske kongressen om å vedta et forslag på finansiering av en bistandspakke til Ukraina på 33 milliarder dollar, melder nyhetsbyrået Reuters.