Algeriere kaster stemmesedler rett i søpla i presidentvalget

«Hvordan kan man stole på dem som forrådte landet og hjalp Bouteflika?», står det på ett av skiltene som bæres i en folkemengde i Algeries hovedstad, Alger.

Torsdag var det klart for landets første valg etter at tidligere president Abdelaziz Bouteflika ble presset av i april i år etter store demonstrasjoner. Han hadde sittet som president siden 1999.

Demonstrantene vil ha valg, men mener valget i dag ikke vil føre til annet enn at det regjerende hierarkiet vil fortsette med makten.

SIER NEI: Flere tusenvis demonstranter bar på slagordet «Nei til avstemmingen» for å vise sin misnøye med presidentvalget. Foto: Toufik Doudou / AP

Lav valgdeltakelse

Det er forventet svært lav valgdeltakelse. Klokken 16 torsdag ettermiddag var valgdeltakelsen på 33 prosent, ifølge nyhetsbyrået Reuters, som siterer statlige medier. Det er ifølge nyhetsbyrået ingen eksterne valgobservatører til stede.

Demonstrasjonene startet i februar i år, og pågår fortsatt. Den siste uken har det vært særlig store demonstrasjoner mot dagens valg.

DEMONSTRANTER OG POLITI: Fra en demonstrasjon tidligere denne uken i Alger. Foto: Ramzi Boudina / Reuters

– Regjeringen er korrupt. Den på fjernes på en eller annen måte, sier 22 år gamle Aissa Ait Mohand til nyhetsbyrået.

Han sier at mange anser valget som et «triks» for at regjeringen skal få beholde makten.

Bilder og videoer fra valgdagen viser liten tro på valget. Blant dem er en video der man kan se folk som kaster stemmesedler ut i gatene.

En annen video viser folk som legger stemmesedlene sine i en søppelboks.

Kandidater fra eliten

De fem presidentkandidatene er tidligere statsminister Abdelmadjid Tebboune, tidligere kulturminister Azzeddine Mihoubi, tidligere turistminister Abdelkader Bengrine, og leder for partiet Front El Moustakbal (Framtidsfronten), Abdelaziz Belaid.

Alle er velkjente fjes og ansett som del av eliten som har sittet med makten siden landets frigjøring fra Frankrike i 1962.

Det er ikke kjent hvem av kandidatene som hadde størst støtte, da meningsmålinger ikke er lov i forbindelse med valg i Algerie. Likevel har algerisk media pekt ut den tidligere kulturministeren Azzedine Mihoubi, en 60 år gammel poet, som favoritt.

– I dag er ikke bare en dag for presidentvalg, men også en dag for å styrke republikkens søyler. Dette er en seiersdag for Algerie, sier han ifølge AP.

Foreløpige resultater forventes fredag, mens offisielle resultater vil komme senere i desember. Ifølge Reuters er det muligheter for nyvalg i begynnelsen av januar.