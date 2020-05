Norske styrker deltok mot IS' angrep på barselavdeling

– I løpet av min over 20 år lange karriere har jeg aldri vært vitne til en så grufull og brutal handling, sa dr. Hassan Kamel, direktør ved Atatürk barnesykehus i Kabul, hvor mange av spedbarna som overlevde angrepet ble tatt imot.

24 personer ble drept i terrorangrepet i den afghanske hovedstaden. Blant dem var 16 kvinner og to nyfødte spedbarn. Seks babyer mistet mødrene sine i angrepet.

Nå bekrefter Forsvaret at norske styrker bidro i å slå ned IS-angrepet.

– ISKP (Den islamske staten i Khorasan-provinsen) utgjør en økende trussel i regionen og jeg kan bekrefte at den norske styrken deltok i oppdraget ved barselavdelingen, skriver talsperson Elisabeth Q. Eikeland ved Forsvarets operative hovedkvarter i et svar til NRK.

NYFØDTE: En afghansk sykepleier observerer de nyfødte barna som mistet mødrene sine i angrepet. Foto: Omar Sobhani / Reuters

95 norske soldater i Afghanistan

Klokken var rundt 10.00 da tre angripere forkledd som politi begynte å skyte og kaste håndgranater inne på barselavdelingen som drives av Leger uten grenser.

– Det jeg så på sykehuset, var at mødre systematisk ble skutt, sier Frederic Bonnot, som leder Leger Uten Grenser i Afghanistan.

Afghanske Zainab (29) hadde prøvd å få barn i sju år, og ventet i ni måneder på å få møte sønnen sin. De fikk fire timer sammen før han ble drept.

Sikkerhetsstyrker fikk slått ned angrepet i løpet av noen timer, ifølge Reuters.

Forsvaret vil ikke utdype hva de norske styrkene gjorde i denne operasjonen.

– Av hensyn til våre styrkers sikkerhet og alliansens mediepolicy kan vi ikke gi ytterligere informasjon av operativ karakter, men bekrefter at vi deltok som normalt med mentorering, skrive Eikeland.

Norge har rundt 95 soldater i Afghanistan. Norske styrker har siden 2007 hatt som oppdrag å trene, rådgi og støtte afghansk spesialpoliti.

– Dette har gjort det afghanske spesialpolitiet meget kapable til denne type oppdragsløsning, skriver Eikeland.

– Var de norske styrkene i fare?

– Afghanistan er et land som har vært arena for krig gjennom mange år. De norske styrkene befinner seg i et risikofylt område, men er godt trent og utrustet til å løse oppdrag under slike krevende forhold, svarer Eikeland.

ANGREP DE MEST SÅRBARE: Bilder fra sykehuset vitner om det grusomme angrepet. Foto: Frederic Bonnot / Frederic Bonnot/MSF

– Skjøt kvinnene i sengene deres

Da angrepet skjedde, skal det ha vært 26 mødre på barselavdelingen. Ti av dem klarte å komme seg i sikkerhet.

– De gikk gjennom rommene i barselavdelingen og skjøt kvinnene i sengene deres. Det var metodisk, sier Bonnot.

USA mener, i likhet med det Forsvaret har fortalt NRK, at det er Den islamske stat (IS) som står bak angrepet.