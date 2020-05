Advarer mot sultne og aggressive «koronarotter»

– De er pattedyr akkurat som deg og meg, og når du virkelig er sulten, oppfører du deg ikke på vanlig måte. Du oppfører deg svært dårlig, vanligvis, sier gnager-eksperten Bobby Corrigan.

Etter at USA valgte å innføre korona-restriksjoner i samfunnet for rundt to måneder siden, har mengden med matavfall og annet søppel fra restauranter og gatekjøkken blitt markant mindre.

Dermed har også rottene fått mindre å spise.

– Så disse rottene kjemper mot hverandre, og nå dreper de voksne de aller yngste, forteller han.

Ordfører i New Orleans, LaToya Cantrell, beskriver rottene som "gale". Foto: Michael Democker / AP

– Mindre tilgjengelig mat

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), har blant annet ansvar for folkehelsa og smittsomme sykdommer i USA.

De forteller i sine oppdaterte retningslinjer at matmangelen har ført til at mange rotter nå har tydd til kannibalisme og har begynt å spise barna sine.

– Stengingen har ført til en nedgang i tilgjengelig mat for gnagere, spesielt i tettbygde områder. Det er også en økning i henvendelser om gnagere med uvanlig eller aggressiv oppførsel, rapporterer CDC.

Dette bekreftes av stadig flere i USA. Rotteproblemet har fått bred dekning i amerikanske aviser.

– Jeg går rundt hjørnet, og der er det rundt 30 rotter midt på gaten, sier turguiden Charles Marsala til CBS News.

Invaderer boligblokker

Ifølge den britiske avisen The Guardian har rottene blitt et stadig større problem i byer som New York og New Orleans. I Chicago har det også kommet meldinger om sultne rotter som invaderer boligblokker.

Ordfører i New Orleans, LaToya Cantrell, beskriver rottene som «gale».

Gnager-eksperten Bobby Corrigan forklarer oppførselen slik:

– Mange av disse rottene i byene våre er avhengig av maten som de finner om natten, og den finner de på restaurantene, hotellene, barene og smultringbutikkene, sier Corrigan til NBC News.

– Plutselig stenger restaurantene, noe som har skjedd med tusener, ikke bare i New York, men fra kyst til kyst og rundt om i verden.

Rotter har vært et stort problem i USA, og spesielt New York, og det har blant annet blitt sagt at det finnes flere rotter enn mennesker i byen.

Men hvor mange, er det ingen som vet, siden de små gnagerne er vanskelige å kartlegge.

– Disse restaurantene hadde rotter som bodde i nærheten, og kanskje i flere tiår har generasjoner av rotter vært avhengig av den restauranten. Vel, livet fungerer ikke lenger for dem, og de har bare noen få valg igjen, sier Corrigan.