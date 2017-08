«USAs mest forhatte mann» funnet skyldig i bedrageri

Etter fem dagers betenkningstid, har juryen i New York funnet den tidligere legemiddeltoppen Martin Shkreli (34) skyldig i å ha lurt investorer i et mislykket hedgefond han styrte.

– Saken har avslørt Martin Shkreli for det han er: En bedrager som har stjålet millioner av dollar, sier aktor Alixandra Smith ifølge AP.

Shkreli ble funnet skyldig på tre av åtte tiltalepunkter. Han risikerer nå opptil 20 år i fengsel. Datoen for straffeutmålingen er foreløpig ikke satt.

«USAs mest forhatte mann»

Påtalemyndigheten anklager ham for å ha løyet til investorer om hva han egentlig gjorde med pengene, og at han måtte finne opp en utvei for å tjene tilbake millioner av dollar som han «blåste bort på forferdelige aksjevalg», skriver nyhetsbyrået.

– Han har fortalt løgn etter løgn, inkludert da han hevdet å ha 40 millioner dollar i ett av fondene, da han i realiteten bare hadde 300 dollar i banken, sier aktor.

Shkreli har hele tida nektet straffskyld og kaller saken «tull».

Shkreli og forsvarer Ben Brafman. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Saken har blitt komplisert av at investorene som vitnet ble rikere som følge av Shkrelis opplegg, ifølge AP.

En av dem sa at Shkreli var «den beste investeringen jeg noensinne har gjort». Forsvaret forsøkte å male dem som bortskjemte rikinger som manipulerte ham.

– Hvem har tapt noe? Ingen, sa forsvarer Ben Brafman i sluttprosedyren.

Shkreli ble verdensberømt da han i 2015, som sjef for legemiddelselskapet Turing Pharmaceuticals, satte opp prisen på Daraprim, en medisin, som bl.a. blir brukt av hiv- og aidspasienter, med 5000 prosent. Som følge av dette ble han døpt «USAs mest forhatte mann».

– En slange

Flere potensielle jurymedlemmer ble luket ut i forkant av bedragerisaken etter at de signaliserte forakt for ham. En av dem kalte Shkreli en «slange», mens en annen erklærte ham for å være «grådighetens ansikt».

Shkreli ble tidligere i år bannlyst fra Twitter, etter beskyldninger om at han trakasserte journalisten Lauren Duca. Han har i ettertid opprettet flere nye kontoer som har lidd samme skjebne.

Donald Trump, før han ble valgt til president, uttalte at han «ser ut som en bortskjemt drittunge».

Som følge av den uvanlige og polariserende oppførselen, har han oppnådd kultstatus i enkelte kriker og kroker på nett.

Forsvarer Brafman innrømmer at klienten kan oppfattes som «irriterende».

– Når det gjelder mellommenneskelige evner, er han umulig, sier Brafman, og omtaler ham som en «nerd» og en «gal vitenskapsmann».

Brafman sier imidlertid at investorene visste hva de gikk til.

– De syntes han var rar. De syntes han var snål. Og de ga ham penger. Hvorfor? Fordi de gjenkjente genialitet, sa Brafman i retten.