Trump bedre enn sist, men det er ikke nok

President Trump hadde i natt en ny mulighet til å vise empati med millioner av amerikanere som har mistet familiemedlemmer eller jobben på grunn av pandemien.

Den muligheten benyttet han ikke. I stedet refererte han til at mange land hadde gratulert ham med alt han har gjort, som å produsere munnbind og respiratorer.

Da Joe Biden snakket om at skoler og næringsliv må få tilført penger så de kan åpne på en sikker måte, svarte Trump med at «pleksiglass er veldig dyrt». Han viste til at restaurantene i hjembyen New York «dør» og at nedstengingen av økonomien fører til økt misbruk av alkohol og opiodier.

En meningsåling foretatt etter forrige debatt viste at et solid flertall har større tillit Biden enn til Trump når det gjelder å håndtere pandemien.

Kvinner og eldre må overbevises

Det er særlig to velgergrupper som Trump trengte å overbevise i natt, hvite kvinner og eldre.

Biden har en ledelse på 9 prosent blant hvite kvinner i forstedene, og ifølge en måling fra NBC/Wall Street Journal ligger Trump 27 prosent bak Biden blant eldre amerikanere.

Denne kvinnen har allerede bestemt seg for Trump. Fra et møte i Johnstown, Pennsylvania 13. oktober. - Kvinner i forstedene, vær så snill å lik meg, sa Trump under det møtet. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

For disse velgerne er pandemien og helse svært viktige for hvem de stemmer på.

Biden kritiserte presidenten for å mangle en plan mot pandemien.

Det er de røde statene i Midtvesten som har den største smitteøkningen. Folk må bruke munnbind, sa Biden med referanse til republikansk-styrte delstater.

– Vi er et stort land. Vi har en stor økonomi. Vi kan ikke stenge ned nasjonen, da er vi ikke lenger en nasjon, repliserte Trump.

På de store folkemøtene presidenten elsker å snakke til, møter han tusenvis av entusiastiske amerikanere som er enige med ham. Men det er velgere som ikke drar på folkemøtene han må overbevise.

Trump er blitt mer forsiktig når det gjelder løfter om en vaksine. Han kunne ikke lenger garantere at den er klar i løpet av de neste ukene.

Trump hadde fått beskjed av dine rådgivere om ikke å avbryte i utide. Det rådet fulgte han i natt. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Trump utfordret Biden på grønt skifte

– Vil du stenge oljeindustrien, spurte Trump sin rival i runden om klimapolitikk.

– Jeg vil ha en overgang, men den må erstattes med fornybar energi over tid, svarte Biden og lovet subsidier til oljeindustrien i en overgangsperiode.

Biden: – Jeg vil stenge ned oljeindustrien Du trenger javascript for å se video.

Trump svarte med at det var en viktig erklæring som innbyggere i Texas, Oklahoma og Pennsylvania må legge merke til.

Biden vet han snakket til yngre velgere og venstresiden i partiet når han lover at skiftet til grønn energi skal være gjennomført innen 2050.

Men blant den hvite arbeiderklassen som Trump vant overlegent i 2016 er dette for radikalt. I vippestater som Pennsylvania, Wisconsin og Michigan har Biden behov for å overbevise en del av disse velgerne.

Nattens uttalelser kommer til å bli brukt mot ham i det som er igjen av valgkampen.

På et tidspunkt sjekket Joe Biden klokka. Det er et øyeblikk hans motstandere kommer til å utnytte. Foto: SHAWN THEW / EPA

Som for å veie opp, sa Biden at han ikke er motstander av utvikling av skiferolje gjennom den såkalte fracking-teknologien. USAs miljøaktivister er kraftige motstandere av denne teknologien. Men Biden kom med et litt luftig løfte om at han vil «sørge for at klimagassutslippene fra fracking kan fanges opp».

Nær to tredel av amerikanerne mener at føderale myndigheter gjør for lite for å bremse virkningene av klimaendringene, ifølge Pew Research Center.

Strid om «barn i bur»

I en rettslig høring denne uka kom det fram at 545 barn som amerikanske grensemyndigheter skilte fra foreldrene da de krysset grensa til USA for å søke asyl fortsatt holdes alene i forvaring. Det har ikke vært mulig å oppspore foreldrene.

Moderator Kristen Welker ville vite hvordan Trump har tenkt å sørge for gjenforening.

– De blir tatt vare på. De har det så rent, svarte Trump.

Han la til at de ble bragt til landet av menneskesmuglere og kriminelle gjenger og plassert i bur bygget av Obamaadministrasjonen.

– Hvem bygde burene, spurte Trump retorisk.

Biden lot være å svare på det. I stedet viste han til at barna faktisk kom med foreldrene, og mente Trump ved å skille dem fra hverandre gjorde USA til latter for hele verden.

Blan spansktalende velgere er dette en dårlig sak.

7 år gamle Kevin var blant de heldige av barna som ble skilt fra foreldrene. Her blir han gjenforent med moren, Brenda Garcia, på Dulles-flyplassen utenfor Washington, D.C. 29. juni 2018. Foto: RYAN CHRISTOPHER JONES / NYT

Det ble ikke bedre når Trump hevdet at bare de asylsøkerne med lavest IQ møter opp til rettslige høringer når de først slippes fri etter å ha krysset grensen. Det var vanlig praksis da Biden var visepresident å slippe anholdte asylsøkere fri i påvente av rettsmøter.

– Et spørsmål om karakter

– Landets karakter står på valg, sa Biden og så rett i kamera mot slutten av debatten.

– Vi må bygge opp igjen landet, sa entrepenøren Trump og lovet skattekutt og suksess.

De vet at de snakker til en splittet nasjon, en nasjon med ganske så ulike oppfatninger av virkeligheten.

Det ble bare to presidentdebatter i år. President Trump trakk seg fra debatten som skulle ha funnet sted i forrige uke. En del av hans rådgivere skal mene at den beslutningen var feil. Foto: Jim Bourg / AFP

Debatten ikke så avgjørende

Ifølge en fersk meningsmåling fra The Economist/YouGov har 96 prosent av velgerne enten stemt eller bestemt seg for hvem de skal stemme på. Det er med andre ord bare 4 prosent av velgerne igjen å kjempe om.

47 millioner har dessuten allerede forhåndsstemt, rapporterte U.S. Elections Project i går.

FiveThirtyEight har sett på hvor mye meningsmålingene har endret seg de siste femten dagene før valget, fra 1972 til 2016. Endringene har gjennomgående vært ganske små. De siste debattene har ikke gitt store utslag.

Det skjer nok heller ikke denne gangen.