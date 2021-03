8 millioner mennesker sulter i Mellom-Amerika

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Når det bare er mat nok til barna, så spiser ikke vi. For oss foreldre er det viktigere at barna får mat enn at vi får, sier Marlene Rosales.

Hun bor med sin mann og fire barn i småbyen Quimistán i det nordvestlige Honduras. Før koronapandemien tjente hun litt på å bake og selge kaker, og mannen hadde jobb som murer.

– Men pandemien førte til at vi mistet begge inntektene. Vi kunne ikke lenger gå ut og jobbe og skaffe mat til barna våre, sier firebarnsmoren i en reportasje på nettsidene til FN-organisasjonen Verdens Matvareprogram.

Marlene Rosales sammen med to av sine fire barn. Foto: © WFP/Gerardo Aguilar

Og da det ble mindre koronasmitte, ble Mellom-Amerika rammet av to voldsomme orkaner, som gjorde enorme ødeleggelser. 200 mennesker mistet livet og mer enn en halv million ble evakuert fra sine hjem, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I dag er regionen preget av en dyp humanitær krise. Nærmere 8 millioner mennesker sulter i de fire landene El Salvador, Honduras, Guatemala og Nicaragua.

Det viser tall fra Verdens Matvareprogram (WFP), som i fjor fikk Nobels fredspris for sitt humanitære arbeid.

Verst for barna

Den dype krisa har ført til at 1,7 millioner mennesker nå trenger akutt matvarehjelp. Og WFP legger opp til en omfattende innsats, sier organisasjonens Latin-Amerika-direktør Miguel Barreto til nyhetsbyrået Reuters.

– Vi planlegger å nå ut til 2,6 millioner mennesker i 2021. For å greie det trenger vi 46 millioner US-dollar i økonomisk støtte, sier direktøren.

– Vi prøver å hjelpe dem som trenger det mest, sier Karina Lopez i SOS-barnebyer i El Salvador. Foto: SOS-Barnebyer

Det er særlig barna som rammes av den humanitære krisa, og SOS-barnebyer driver et omfattende arbeid i Mellom-Amerika. Organisasjonens talskvinne i El Salvador, Karina Lopez, sier dette i et intervju med NRK:

– Mange familier har redusert tallet på daglige måltider fra tre til to. Det betyr at befolkningen har fått dårligere ernæring enn det den trenger, og det alvorlig for folkehelsa, sier hun.

Mer enn 30 prosent av befolkningen i El Salvador lever under FNs fattigdomsgrense, og tallet øker nå raskt.

– Vi prøver å nå frem til dem som trenger det mest – både når det gjelder mat og medisiner. Det er en av de store utfordringene i et land der problemene er så store, sier Karina Lopez i SOS-barnebyer.

Mange vil flykte

Titusener av mennesker har de siste årene flyktet fra fattigdom, brutale gjenger og korrupsjon i Mellom-Amerika. Drømmen har vært det rike USA, men for svært mange har drømmen blitt et mareritt i flyktningleirer i det nordlige Mexico.

Likevel har den akutte matvarekrisa nå ført til at stadig flere vil forlate sine hjemland og legge ut på den usikre vandringen mot nord. Verdens matvareprogram har gjort en undersøkelse som viser følgende:

Tusener av migranter forlot Honduras med kurs for USA i januar i år. Foto: JOHAN ORDONEZ / AFP

– 15 prosent av befolkningen prøver å komme seg vekk. Hvis vi sammenligner dette tallet med 2018, så var det den gang bare 8 prosent, sier Miguel Barreto til Reuters.

I midten av januar i år startet en ny flyktningkaravane fra Honduras. Og blant de mer enn 6000 deltakerne var også Marlene Rosales og hennes familie.

– Dette var vår eneste sjanse. Vi så på det som en god mulighet, sier hun.

Men de kom ikke engang ut av Honduras før de ble stoppet av politiet og sendt hjem. Nå lever de av nødhjelp og det de greier å skrape sammen av penger.

Men de har ikke gitt opp drømmen om et liv i USA:

– Vi nådde ikke målet i første forsøk. Men vi er åpne for å prøve på nytt, sier firebarnsmoren Marlene Rosales i Honduras.