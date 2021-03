Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Stemningen var høy da det spanske bandet Love of Lesbian spilte sin første konsert på halvannet år.

– Velkommen til en av vårt livs mest spennende konserter, ropte vokalisten Santi Balmes til et jublende publikum.

Tett opptil scenen sto Salvador (29) presset sammen med mange andre ivrige publikummere. Til sammen 5.000 mennesker var til stede på konserten.

Det spanske indie-bandet Love of Lesbian Foto: AP

– Dette har vi savnet! Vi er veldig stolte over å ha fått muligheten til å være med på dette, og jeg føler meg veldig trygg sa han til nyhetsbyrået Reuters.

– Vi håper det blir den første konserten av mange framover.

– Kan vise hvordan vi best kan åpne samfunnet

Vaksine- og virusforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo mener forsøket kan vise oss hvordan vi best kan åpne samfunnet på en trygg måte etter pandemien. Foto: Kristin Ellefsen / Kristin Ellefsen/UiO

Bak arrangementet, kalt PrimaCov, sto festivalen i samarbeid med et stort universitetssykehus og to stiftelser som jobber mot aids og infeksjonssykdommer.

Forskerne vil sammenligne tallene for smittespredning på konserten med tallene i resten av befolkningen.

Alle som var på konserten tok en hurtigtest lørdag morgen. De som testet positivt fikk ikke gå på konserten. 80 sykepleiere sto for testingen.

Alle som deltok på konserten hadde medisinske munnbind, og ble pålagt å ikke holde avstand.

Slik vil de finne ut om munnbind og massetesting er nok for å forhindre smittespredning.

Det kan blant annet gjøre det mulig å avholde store konserter og kulturarrangementer under pandemien.

Vaksine- og virusforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo, ønsker forsøket velkommen:

– Jeg mener at forskning som gir informasjon om effekt av de ulike tiltakene som brukes er svært nyttig, skriver Grødeland i en epost til NRK.

– Det vil jo øke muligheten for at vi kan bruke akkurat det tiltaket som har best effekt, og også vise hvordan vi best kan åpne samfunnet på en trygg og god måte, fortsetter forskeren.

Lykkelig publikum på konsert i Barcelona. Foto: ALBERT GEA / Reuters

Ingen positive tester

Tidligere i år ble arrangert en mindre PrimaCov-konsert. Rundt 1000 personer deltok i forsøket. 463 publikummere var til stede på en arena med plass til 1600 personer. 496 ble plassert i en kontrollgruppe som ikke var til stede.

Alle deltagerne ble hurtigtestet, og brukte munnbind. Åtte dager etter ble de testet igjen.

Det ble ikke funnet positive testresultater blant dem som var fysisk til stede på konserten. To i kontrollgruppen testet positivt for korona.

Temperaturen ble målt før publikum slapp inn på konserten. Foto: AP

– Å ha vært til stede på en live konsert, avviklet med en serie sikkerhetstiltak som inkluderte negativ covid-19-test tatt samme dag, var ikke forbundet med en økning i covid-19-infeksjoner, het det i en uttalelse fra forskerne bak forsøket, Boris Revollo og Josep M. Libre. Begge er virologer ved Germans Trias-sykehuset.

– Forhåpentligvis kan disse dataene redde livekonserter under koronapandemien, uttalte forskerne.

Om noen uker får vi vite resultatet fra lørdagens konsert.