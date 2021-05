14 bekreftet døde etter taubane-ulykke i Italia

Vognen var plassert 20 meter over bakken da den løsnet fra kabelen og rullet flere ganger nedover den bratte fjellsiden. Til slutt møtte den løsrev tauvognen trær på veien og bremset opp farten.

Den populære turistbanen i Stresa-Mottarone i Nord-Italia hadde nylig åpnet igjen etter nedstengning som følge av koronaviruset.

Folk som var på tur i nærheten hørte et høyt sus rett før krasjet. Ordfører i Stresa Marcella Severino antar at ullykken ble forårsaket av at en av kablene røk.

Tidligere var 13 bekreftet døde etter hendelsen, hvor to barn på alderen fem og ni år ble flydd til et lokalt sykehus. Den eldste av dem var i helsemessig kritisk tilstand. Søndagskveld opplyste sykehuset om at vedkommende omkom etter to hjertestans, skriver Reuters.

Redningsmenn jobber ved vrakene til taubanen etter at den kollapset 20 meter fra bakken. Foto: AP

Da redningsetatene kom på stedet var flere fanget inne i vognen, mens andre var havnet i skogen. Ofrene holder på å identifiseres. Foreløpig er det bekreftet at flere av dem er utenlandske statsborgere.

– Tragisk ulykke

Ulykken skjedde nær toppen av det 1491 meter høye fjellet Mottarone, som ligger ved innsjøen Lago Maggiore. Ordfører Marcella Severino tror knapt det som har skjedd, og opplyser om at det har vært utført vedlikeholdsarbeid på attraksjonen. Taubanen var stengt mellom 2014 og 2016 for å bli oppgradert.

Europarådets president Charles Michel uttrykte sin støtte til de skadde og pårørende på Twitter.

– Kondolerer så mye til familiene og vennene som har mistet sine kjære i denne tragiske ulykken. Europa er i sorg med dere, skrev han på italiensk.

Vognen var nesten framme ved endestasjonen da den falt ned fra et punkt mange meter over bakken. Den styrtet i et ulendt område som skal ha gjort bergingsarbeidet krevende.