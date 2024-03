13 år gammel jente drept i Danmark – to tenåringer pågrepet

Politiet ble varslet klokka 22.10 mandag kveld om en hendelse i nærheten av et fjernvarmeanlegg i Gravensgade i Hjallerup.

Politi og ambulanse rykket ut til stedet, og fant den unge jenta hardt skadet. Jenta ble erklært død etter kort tid, opplyser Nordjyllands politi i en pressemelding.

Førstehjelp

– Til tross for rask førstehjelp på stedet, stod ikke jentas liv til å reddes, skriver Nordjyllands Politi.

Den unge jentas pårørende er varslet. Politiet har kontroll på to personer som politiet mener har noe med saken å gjøre.

Nordjyllands politi opplyser videre at de er til stede med store ressurser i området ved vannverket og Idræts Alle.

Flere politipatruljer er tilstede i den lille byen Hjallerup natt til tirsdag. Politiet jobber på stedet, like nord for Ålborg. Flere politipatruljer på stedet i den lille byen med i overkant av 4000 innbyggere.

De ber folk om å holde seg unna området.

«Enkeltstående og dypt tragisk hendelse»

I en pressemelding som ble sendt ut et par timer senere, opplyser politiet at de to mistenkte er en gutt på 17 år og en jente på 13 år.

– Vi vet at det er en relasjon mellom den drepte og de to pågrepne, men vi kan på nåværende tidspunkt ikke uttale oss om motivet for drapet. Vi kommer til å etterforske saken til bunns og avdekke hele hendelsesforløpet, sier fungerende visepolitiinspektør Mads Hessellund, som leder etterforskningen, i pressemeldingen.

Politiet skriver at de har forståelse for om det fører til utrygghet i området og mange spekulasjoner om hva som kan ha skjedd, men de understreker at de de ser på saken som «en enkeltstående og dypt tragisk hendelse».

Hjallerup er en liten by med rundt 4400 innbyggere nord for Ålborg.

Den 13 år gamle jenta som ble drept gikk på samme skole som en av de pågrepne i saken, sier ordfører Mikael Klitgaard (V) i Brønderslev kommune til DR.

Skolen flagger på halv stang tirsdag.