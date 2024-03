13 år gammel jente drept i Danmark – to tenåring pågrepet

Politiet ble varslet klokka 22.10 mandag kveld om en hendelse i nærheten av et fjernvarmeanlegg i Gravensgade i Hjallerup.

Politi og ambulanse rykket ut til stedet, og fant den unge jenta hardt skadet. Jenta ble erklært død etter kort tid, opplyser Nordjyllands politi i en pressemelding.

Den unge jentas pårørende er varslet. Politiet har kontroll på to personer. som politiet mener har noe med saken å gjøre.

Nordjyllands politi opplyser videre at de er til stede med store ressurser i området ved vannverket og Idræts Alle.

De ber folk om å holde seg unna området.

I en pressemelding som ble sendt ut et par timer senere, opplyser politiet at de to mistenkte er en gutt på 17 år og en jente på 13 år.

– Vi vet at det er en relasjon mellom den drepte og de to pågrepne, men vi kan på nåværende tidspunkt ikke uttale oss om motivet for drapet. Vi kommer til å etterforske saken til bunns og avdekke hele hendelsesforløpet, sier fungerende visepolitiinspektør Mads Hessellund, som leder etterforskningen, i pressemeldingen.

Hjallerup er en liten by med rundt 4400 innbyggere nord for Ålborg.