Justine Sullivan gjør det hun kan for å undervise sønnen Arlo (8) hjemme på kjøkkenbordet i et klassisk engelsk rekkehus vest i London.

Men Arlo vil heller gjemme seg i et telt av puter i sofaen.

Hjemmeskole hos Justine Sullivan går utover hennes inntekt. Foto: Johan E. Bull / NRK

Det er et lite hjemmekontor-mareritt. Og Sullivan setter ord på det millioner av briter opplever i det som nå er nær en total nedstenging i Storbritannia.

– Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre hvis ikke skolene åpner igjen snart, sier Sullivan.

Både hun og mannen er frilansere og jobber hjemmefra, men med barn springende rundt, er det ikke lett å ta oppdrag.

– Hvis jeg ikke får jobbet, så får jeg heller ikke tjent inn noe til familien, sier hun.

Sykehus sprengt

Men det kan bli en langvarig nedstenging. Noen protesterer, som de som hadde fest i parkene i helgen mens politiet løp etter med bøteblokkene sine.

Den brutale virkeligheten er at sykehusene landet rundt er fulle av koronapasienter.

Tallet er doblet siden jul, til over 30.000 pasienter. Det er mangel på oksygen flere steder og det er utslitte leger og sykepleiere. Hvis dette ikke bremser opp, er britene ille ute.

– Dette kommer til å bli verre før det blir bedre, sier statsminister Boris Johnsons helseekspert, Chris Whitty.

Covid-19 pasienter må vente i opptil en halv dag i ambulansen før de får plass på sykehus flere steder i Storbritannia, som her på Royal London Hospital. Foto: Justin Tallis / AFP

Det er ventet dødstall på godt over 1000 personer daglig denne uken. De døde havner på fryselager. Det er opptil to måneders ventetid på begravelse.

Alders- og sykehjem er i en ekstrem situasjon. På et sykehjem i Sheffield er det travelt. Alle pasientene der har nå covid-19.

– Jeg blir livredd, sier sjefsykepleier Tracy Hobson til BBC.

I kø for vaksine

Måten å få ned tallet på døde og alvorlig syke på, er å vaksinere flest mulig. Fordi sykehusene er i ferd med å sprenges, er kampen mot korona nå en kamp mot klokka.

Sju store konferansesenter er gjort om til vaksinestasjoner denne uken. Foreløpig blir det vaksinert 140.000 mennesker i gjennomsnitt. Foto: Ian Forsyth / AFP

Utenfor et legekontor i Lewisham i London er stemningen i køen spent, men lettet. Marion Sutherford gjør et nytt forsøk på å få vaksinen.

Da hun kom til time på fredag var det kaos med mange timers ventetid, så hun ga opp.

– Det gir meg beskyttelse og vil føre til at jeg blir mindre urolig. Jeg har knapt vært utenfor døra på snart ett år, sier 90-åringen til NRK.

Marion Sutherford (90) tror vaksinen vil gjøre henne mindre urolig. Foto: Johan E. Bull / NRK

– Dette blir jo bare verre og verre. Det kan virke som at de som har korona ikke oppfører seg som de har det, sier en annen 90-åring i køen.

Målet er å gi en dose til 15 millioner eldre og sårbare innen midten av februar. Men foreløpig går det for sakte.

2,3 millioner er vaksinert så langt. Sju store konferansesaler og fotballarenaer er gjort om til vaksinesentre.

På en pressekonferanse i Downing Street sa helseminister Matt Hancock at han var sikker på at de ville klare det. Men tok også forbehold.

– Det vi ikke vet, og som vi følger veldig nøye, er i hvor stor grad du kan være smittebærer selv om du har fått vaksinen, sier helseminister Matt Hancock.

Storbritannia hardt rammet

Storbritannia er ett av de landene i verden som er hardest rammet av covid-19. En av 50 har covid-19 på landsbasis, men i enkelte bydeler i London er en av 15 syke. Godt over 82.000 har dødd som følge av sykdommen.

Smitten har gått raskt oppover siden jul, og koronapandemien er ute av kontroll. Mye som følge av den nye og mer smittsomme virusvarianten.

– Vaksineringen er et steg i riktig og det som vil snu det hele, sier Justine Sullivan, før det gjøres et nytt forsøk med hjemmeskole for sønnen.

Heldigvis har hun en hund. Og yoga.