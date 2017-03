Utgravingar kan hefte storhall

Motstandarane av ny storhall på Øya i Trondheim har argumentert med at det lokale bumiljøet kring hallen vil lide sterkt om hallen blir bygd, ikkje minst på grunn av auka trafikk i ei smal bygate.

Motstanden lokalt har vore og er framleis sterk, tre månader etter at vedtak er fatta.

Bakgrunn: 15. desembervedtaket i Trondheim bystyre.

Ein nabo har vald å gå juridisk mot kommunen i ein freistnad på å stanse utbygginga, inntil konsekvensane er nærare utreidd.

Protestane har vore mange mot den nye storhallen i Trondheim. Foto: Lars Erik Skjersæth / NRK

I så fall vil tidsplanen på to og eit halv års byggetid sprekke.

Arkeologi tar tid

Men det vil den også gjere dersom ein i arbeidet med veg- og bruløysingar for å sikre adkomsten til hallen, møter på krav om arkeologiske utgravingar, noko det er stor risiko for.

Klostergata med sitt historiske namn, ligg utan tvil på gammal jord.

I samanheng med utvidinga av gata for at den skal kunne ta unna den auka trafikken til og frå storhallen, samt greie trafikken i anleggstida, kjem det arkeologiske spørsmålet inn.

Ein by på mellomalder-grunn

Sjølve gatefundamentet i Klostergata ligg på eit tynt lag masse, lagt over gamle ruinar.

Sissel Skoglund hos Riksantikvaren seier dette til NRK:

– Vi veit veldig mykje om kva som er under Klostergata allereie.

– Det er eit klosteranlegg frå mellomalderen der, med spor av ei klosterkyrkje og ein kyrkjegard. Kanskje kan vikingkongen Harald Harråde vere gravlagt der.

– Men det er nok lite sannsynleg å støyte på slike spesielle funn, seier Skoglund til NRK.

Utgraving av ruinar er i seg sjølv svært kostbart - og ikkje minst i høve til den korte tidsperioden ein her har til rådvelde, er dei problematiske. Utgravingar tek ikkje minst tid.

Klostergata kjem i køen

Og riksantikvaren har elles fullt opp å gjere andre stader med utgravingar i den historiske byen Trondheim, seier Skoglund. Ho kan ikkje love plass fremst i køen for Klostergata.

Sissel Skoglund hos Riksantikvaren kan ikkje love kommunen raske utgravingar i Klostergata. Foto: Kari Sørbø / NRK

– Det er veldig mykje som foregår i byen no av planlagde undersøkingar, så det er nok ganske mykje som står framom i kø, som må takast først, seier eksperten på forminne.

Løysinga for kommunen kan faktisk vere å forsterke gata ved å heve den, at ein "overdekker" det som finst i grunnen, i staden for å gå ned og fjerne gammal grunn i arbeidet med å forsterke gatekroppen.

Slik kan ein kanskje sleppe unna utgravingar.