Thomas fra Leka byttet nasjon for å få gå i VM

21-åringen fullførte onsdag 15-kilometeren i Lahti. Med irske farger på dressen.

– Jeg fikk frysninger. Dette ga mersmak! sier Westgård til NRK etter å ha gått inn til en respektabel 49.-plass.

Westgård er født på Leka, men bor i Meråker. Han har irsk mor og har derfor valgt å representere Irland i VM. Veien inn til det norske laget ville vært altfor lang.

– Jeg har spurt meg selv om jeg vil bruke seks seniorår for å kanskje gå et verdenscup på nasjonal kvote eller bytte nasjon for å skaffe seg World Cup og mesterskapserfaring fra ung alder av, fortalte Westgård i et intervju med NRK i forkant av mesterskapet.

– Enormt stort

Det var i fjor vår begynte han å undersøke muligheten for å gå langrenn for Irland. Det internasjonale skiforbundet innvilget søknaden, og onsdag ble VM-drømmen oppfylt.

– Det er helt ufattelig for oss, sier pappa Ulf Westgård, som var til stede under 15-kilometeren onsdag.

– Han har jobbet veldig målbevisst over lang tid, sier han om sønnen.

Celia Maloney Westgård var også på plass i de finske skogene.

Mamma Ceila Maloney Westgård var på plass for å heie fram sønnen i de finske skogene. Foto: NRK

– Dette enormt stort. Det er helt fantastisk og ikke til å tro, sier hun.

– Irland er ikke et vintersportsland, det går for det meste i fotball. Thomas brøyter vei! fortsetter hun.

Satser på flere slike deltakelser

I treningsarbeidet har Thomas Hjalmar hatt støtte av verdens- og OL-mester Frode Estil. Samarbeidet har båret frukter; en 49.-plass mot verdens beste skiløpere, er ikke til å kimse av.

– Jeg er veldig fornøyd, sier Westgård om resultatet.

– Jeg føler meg veldig lettet og glad nå. Det var en brutal 15-kilometer i finsk skog. Det var både tungt og artig, sier han.

En sliten og fornøyd Thomas Hjalmar Westgård etter målgang. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Han merket godt til støtten fra familien på sidelinjen.

– Det var kjempegivende. Jeg la spesielt godt merke til dem rett før start, sier norsk-iren, som satser på at det blir flere mesterskap på ham i framtiden.

– Absolutt. Det er i slike selskap man får testet hva man virkelig er god for. Jeg satser på å stille til start også i neste VM, smiler Thomas Hjalmar Westgård.