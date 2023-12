EKTEPAR: Therese Johaug og Nils Jakob Hoff forlot Røros kirke i hest og slede. Turen gikk videre til et hotell på Røros hvor bryllupet fortsatte. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Folk synes det er hyggelig at Johaug og Hoff gifter seg på Røros. Det er noe det snakkes om i lokalsamfunnet. Det er en artig sak, sier ordfører Isak Veierud Busch (Ap)

To år etter at de ble forlova giftet den tidligere langrennsløperen og roeren seg i Bergstadens Ziir i Røros.

Til stede i bryllupet er blant annet flere av Johaugs tidligere lagvenninner og konkurrenter.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Hele Marie Fossesholm er blant gjestene i bryllupet. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Charlotte Kalla, Helene Marie Fossesholm, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ingvild Flugstad Østberg er blant de som deltar i bryllupet.

– Det er en utrolig vakker vinter på Røros. Det har kommet mye snø nå i jula. Da passer det godt at en av våre største vinteridrettsstjerner velger å ha bryllupet sitt på et sånt sted, sier Busch.

Therese Johaug på vei inn i Røros kirke for å gifte seg nyttårsaften Foto: Ole Martin Wold / NTB

Møttes på flyet

Nils Jakob Hoff og Therese Johaug møttes i forbindelse med at de hadde vært på hver sin treningssamling.

Det var på flyet hjem at de traff hverandre for første gang. Hoff fortalte i et intervju på Lindmo at han kjapt fikk Johaug på radaren. Hun visste ikke så mye om ro-karrieren til Hoff, men trodde han var en fysioterapeut.

– Og han var jævla kjekk, røpte hun i intervjuet med Lindmo.

Etter flere år som kjærester bestemte Hoff seg for å fri på nyttårsaften i 2021. Planen var å ta med seg Johaug på en skitur om kvelden under stjernene.

– Jeg rista på hendene da jeg skulle ta ut skiene. Jeg var sinnssykt nervøs. Det var et stort øyeblikk, sa Hoff.

Nils Jakob Hoff kom til vielsen med en tradisjonell farkost - sparken. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Populært giftested

Paret viet seg i en av landets aller største kirker. Røros kirke har plass til rundt 1600 personer.

Røros kirke er landets femte største kirke og har plass til 1600 mennesker. Den kalles også for Bergstadens Ziir. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Den kan varmt anbefales. Jeg har prøvd det selv, sier ordføreren som gifta seg i kirka for noen år siden.

De gamle trehusene på Røros, med den store kirka, som også kalles Bergstadens Ziir, gjør Røros til et sted mange velger å gifte seg. Spesielt på vinteren.

– Det er mange som kommer til Røros i ens ærend for å gifte seg. Vi har et ganske spesielt kirkebygg her. Så du får veldig fine omgivelser til et bryllup. Så er det også mange som vies borgerlig her, sier ordføreren.

Men han tror dagens vielse vil tiltrekke seg litt mer oppmerksomhet enn hva som er vanlig.

– Rørossamfunnet ønsker brudeparet all mulig lykke for kjærligheten og lykke, avslutter Busch.

For ordensskyld: Johaug er tilknytta NRK som langrennsekspert.