22-åringen studerer sykepleie ved NTNU, og jobber samtidig i den kommunale helsetjenesten i Trondheim.

Hun har også vært tilkallingsvikar ved St. Olavs hospital.

– Enkelte dager får jeg flere meldinger om at det er stort behov for folk på flere ulike avdelinger. Jeg kan allerede være på jobb i hjemmetjenesten, så ringer St. Olav og spør om jeg kan ta kveldsvakt.

Slik har situasjonen vært lenge for heltidsstudenten, som blir ferdig til våren.

Høyt sykefravær

– I november skulle jeg egentlig ha jobbet 30–40 timer for kommunen, men jeg endte opp med å jobbe 120 timer.

Nå står hun foran en viktig eksamen. Å klare både studier og jobb akkurat nå er krevende.

– Jeg ser jo at de står i et enormt press, og det gjør vondt å si nei til ekstravakter.

Både i kommunen og ved St. Olav er det lav terskel for å holde seg hjemme ved sykdom.

RS-virus, influensa og andre infeksjonssykdommer samtidig med koronaen har gitt et skyhøyt sykefravær i helse-Norge.

Mangelen på helsepersonell er nå prekær mange steder både i sykehusene og i kommunehelsetjenesten.

MÅ FÅ FLERE SYKEPLEIERE: Edel Marlèn Taraldsen, leder i NSF Student, mener det er viktig å få utdannet flere sykepleiere her i landet. Foto: Rune Bendiksen

Nærmest beordret

At regjeringen legger til rette for at studenter som jobber helserelatert kan tjene mer, uten at det går ut over stipend og lån, hilses derfor velkommen.

– Regjeringen har jo nærmest beordret studentene til å hjelpe helsevesenet. Vi kan jo forstå det, for vi mangler 7000 sykepleiere her i landet nå.

Det sier Edel Marlèn Taraldsen, leder i NSF Student.

Hun vet at mange av sykepleiestudentene her i landet opplever det samme som Catinka Sørensen.

– Helsevesenet trenger all den bistanden de kan få, og studentene har viktig kompetanse som de kan bidra med.

Hun mener det er viktigere enn noen gang å få flere ferdigutdannede sykepleiere, og at lønna og bemanninga må opp.

– Dette er ikke et yrke der du nødvendigvis får betalt for innsatsen du legger inn. Generelt ser vi at vi får mer å gjøre, men vi får ikke betalt for det.

BEKYMRET: Helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli i Trondheim kommune erkjenner at de ikke klarer å opprettholde kvaliteten i tjenestetilbudet slik situasjonen er nå. Foto: Morten Andersen / NRK

Prioriterer liv og helse

Mangelen på helsepersonell gjør at Trondheim kommune ikke klarer å opprettholde tjenestetilbudet.

– Vi har et sykefravær nå som gjør at vi må prioritere de viktigste oppgavene, liv og helse.

Det sier Wenche P. Dehli, helse- og velferdsdirektør i Trondheim.

– Vi har dårligere tid og klarer ikke utføre alle de oppgavene vi pleier å gjøre. Det blir mindre hverdagslige aktiviteter for beboere i institusjonene. Hverdagen blir mer ensformig.

Pensjonister i turnus

Flere pensjonister med relevant utdanning jobber nå i tjenestene, og kommunen har mange flere i arbeid enn i en normal drift.

– Vi skal ikke bare bemanne ordinære tjenester i hjemmetjeneste og sykehjem, men også alle koronafunksjonene, sier Dehli.

Kommunen var i ferd med å trappe ned da denne nye bølgen kom oppå et sykefravær de aldri tidligere har sett.

– Vi håper å få mobilisert også i denne runden. Personalet vårt har stått på i lang tid, og er sliten. Det tar på både krefter og motivasjon.

Klump i magen

Sykepleierstudent Catinka Sørensen har tatt seg en fridag, for å forberede seg til eksamen.

Hun vet godt hvordan de har det de som er på jobb.

–Vi er nok mange som en eller flere dager går hjem med klump i magen. Mange føler de ikke har tid til å få utøve den omsorgen og hjelpen de kunne om vi hadde vært bedre bemannet og derfor fått bedre tid til hver enkelt pasient.

Hun vet at om hun bruker mer tid på en beboer, så går det ut over en annen. Det blir ikke rettferdig.

– Vi er rett og slett for få!