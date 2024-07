20 år gamle Sunniva Hofstad fra Trondheim er den første kvinnelige norske bokseren som har klart å kvalifisere seg til OL.

I Paris går hun for gull i 75-kilosklassen – mellomvekt.

– Ja, det er ikke noe vits i å gå inn i en turnering med noe annet mål, smiler hun.

Boksestudio i garasjen

20-åringen har imponert bokse-Norge de siste årene. Hun har gull i junior-VM, og to gull i europamesterskapet.

Hjemme i Trondheim har hun en hel garasje til disposisjon for trening.

Sunniva Hofstad gleder seg til OL i Paris, og mener det er naturlig å gå for gullmedaljen. Foto: Mathias Mikalsen / NRK

– Pappa har laget boksestudio, for her har det aldri stått noen bil. Garasjen var spesielt viktig i koronatida, men jeg bruker den fortsatt, sier Hofstad, som ikke legger skjul på at satsingen koster mye penger.

Og foreløpig er det smått med sponsorer.

– Det er nok pappa som er min viktigste sponsor, men jeg håper jo på flere og større sponsorer på sikt.

Tror på OL-suksess

Det er Otto von Porat som har tatt det eneste norske OL-gullet i boksing. Det skjedde nettopp i Paris i 1924.

– Nå håper jeg at historien gjentar seg 100 år senere, sier Sunniva.

I OL-kvalifiseringen i mars slo hun svenske Love Holgersson på knockout. Hun og Omar Shiha er de norske bokserne som er kvalifisert.

Norge har ikke hatt boksere i OL siden Jørn Johnsen deltok i Atlanta i USA i 1996.

NRKs bokseekspert Anders Werner Øfsti har god tro på OL-suksess for 20-åringen.

– 16 jenter er kvalifisert i Sunnivas vektklasse, og hun har slått mange av dem. Hun har så mye fysikk, gode ferdigheter og «godt blikk for spillet» at det fort kan gå hele veien. Og det hadde jo passet godt med OL-gull igjen, 100 år etter Otto von Porat. Jeg tror hun tar det, sier Øfsti.

Otto von Porat vant OL-gull i boksing i Paris i 1924. Foto: NTB scanpix

Han legger til at hun har fått god hjelp av Olympiatoppen for å toppe formen inn mot OL.

– Hun har også en særegen stil, som motstanderne ikke møter så ofte. Sunnivas hardeste utfordrer er canadiske Tammara Thibeault, som hun trent med i forberedelsene til OL. Forhåpentligvis har hun ikke avslørt alle triksene sine.

20-åringen med boksehanskene hun skal bruke når OL for hennes del starter 31. juli. Foto: Mathias Mikalsen / NRK

Godt klubbmiljø

Sunniva Hofstad har bokset siden hun var ti år gammel.

I Trondheim bokser hun for en klubb som har et godt jentemiljø, nemlig B-30. Og det har vært viktig for henne.

– Andre steder tør jo jenter knapt nok møte opp fordi miljøet er så macho. Sånn er det ikke i Trondheim. Her kan jeg også få god sparring mot gutter. Ellers må jeg jo reise mye for å sparre, eller hente jenter hit for å få god nok trening, sier 20-åringen.

0 dager 0 timer 0 minutter 0 sekunder

Sunniva liker både å sy og lese, men boksing er hun egentlig ikke så interessert i.

– Nei, jeg ser ikke på boksing når jeg har fri fra trening. Jeg liker å gjøre andre ting, familie og venner er også viktige for meg. Jeg liker også å sminke meg og stelle neglene mine, forteller Norges OL-håp.

31. juli starter OL-turneringen for Sunniva. Da bokser hun sin første kamp.

– Jeg gleder meg veldig. Dette blir nok gøy. Jeg får jo også egen musikk tilpasset meg til semifinalen og finalen, sier hun.

– For jeg har jo tenkt meg dit. Og vinner jeg OL-finalen skal motstanderen få en norsk melkesjokolade i trøstepremie. Det er jo verdens beste sjokolade, ler hun.