Sunniva (17) er europamester i boksing: – Det har ikke helt gått opp for meg

Sunniva Hofstad er 17 år, andreårselev ved Heimdal videregående skole, bor på Sverresborg i Trondheim – og er historisk.

Den unge idrettsutøveren tok gullet med hjem fra Montenegro i juniormesterskapet i boksing lørdag. Det har aldri før skjedd med en norsk utøver på ungdoms- eller juniornivå.

– Det har ikke helt gått opp for meg, sier 17-åringen.

Stoppet to av motstanderne

Først danket hun ut Polen, deretter Russland. I finalen møtte hun Vasiliki Stavridou fra Hellas.

– Jeg hadde god kontroll gjennom hele mesterskapet. Jeg vant alle rundene, og stoppet to av motstanderne, smiler Hofstad, som bokser i 75-kilosklassen.

GULL: Sunniva Hofstad er historisk. Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

Greske Stavridou ble stoppet et drøyt halvminutt før kampen var ferdig.

Dermed ble kofferten tung på turen fra Montenegro og hjem til Trondheim. En svær, blank pokal og en flunkende gullmedalje skulle med.

– Hun har jo et sølv fra før (ungdoms-EM i Romania i 2019 journ.anm.). Men det klinger litt bedre med europamester og gull, sier trener Ole-Arne Næsgård.

– Nivået har skutt i været

En annen ung trønder var med i juniormesterskapet; Jenny Simonsen. 15-åringen fra Orkland vant sin første kamp, men tapte for en rutinert serber.

Sist gang en trønder tok gull i europamesterskap i boksing, var i 2009. Da gikk Lotte Lien til topps som senior.

– Nivået har skutt i været siden den gang, sier NRKs boksekommentator, Anders Werner Øfsti.

For Hofstad sin del smakte gullet litt ekstra godt nå.

Etter halvannet år med skade var hun ekstremt sulten på seier.

SEIER: Sunniva Hofstad slo ut både Russland og Hellas. Foto: Privat

Må bremses mer enn hun må pushes

En gammel korsbåndskade og en fersk meniskskade måtte repareres på operasjonsbordet i starten av 2020.

– Jeg kom raskt tilbake i trening – men måtte trene alternativt, forteller bokseren.

Det fungerte åpenbart bra.

– Sunniva er en som heller må bremses enn pushes, forklarer trener Næsgård.

– Ber jeg henne ta 50 pushups, tar hun heller 51 enn å lure seg unna med 48. Hun trener smart og tar ting lett, fortsetter han.

Kommentator Øfsti er imponert over fysikken til Hofstad.

– Hun har en veldig, veldig bra fysikk. Hun er sterk og har god utholdenhet. Vi kan stole på at ingen slår henne på fysikk eller utholdenhet når hun går inn i ringen, sier han.

Nå går 17-åringen inn for en karriere nettopp der, i ringen. På veien dit har hun innsett noe essensielt ...

Aksepterer en treer eller firer

Hofstad går år to av fire på idrettslinja ved Heimdal videregående skole.

– Men skolen må nedprioriteres. Jeg har skjønt at jeg ikke kan være på topp i alt, forklarer hun.

SOM STOREBROR: Sunniva Hofstad begynte med boksing fordi forbildet hennes, storebror Dennis Hofstad, drev med det. Foto: Privat

Egentlig skulle hun gå realfagsveien og bli forsker. Nå har hun måttet bytte ut den vanskeligste matten med den enkle.

– Belastningen ble for stor. For å lykkes som idrettsutøver må det bli slik, sier Hofstad, som er veldig glad for at foreldrene støtter valget fullt ut.

Treneren vil skyte inn noe fra sidelinja:

– Altså ... Hun får femmere og seksere likevel om skolen nedprioriteres. Hun har et skarpt hode og karakterer jeg aldri hadde drømt om, ler Næsgård.

– Men jeg aksepterer om jeg får en treer eller firer, svarer 17-åringen

AMBISIØSE: Sunniva Hofstad og trener Ole-Arne Næsgård har store planer for tiden som kommer. Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

Med OL i kalenderen

Mange viktige datoer er allerede satt av i kalenderen til den nyslåtte europamesteren.

I og med at hun trolig ikke får en motstander til NM, går turen til Alicante og Spania i november.

I april er det EM i Sofia i Bulgaria. Til høsten VM, på et foreløpig ukjent sted.

Og spoler vi et par år frem, til 2024, kommer OL.

– Rent statistisk er ikke sjansen stor for at vi får en norsk bokser i OL, sier boksekommentator Øfsti.

– Etter at kvinneboksing kom på OL-programmet i 2016 er nivået blitt høyere enn noen gang. Når de store boksenasjonene oppdager at de kan hente flere gull, øker nivået. USA, Russland, Kina, Cuba, Usbekistan og Ukraina satser hardt nå.

Sist gang Norge hadde en bokser i OL, var helt tilbake i 1996. Åtte år før Hofstad ble født.

– Vi skal komme oss til Paris, smiler europamesteren.