Slik kvitter du deg med flagget

Mange ville nok ha reagert på å finne norske flagg stikkende opp fra ei søppelbøtte, slik som det gjorde i Steinkjer etter 17. mai.

– Det er jo sånt man ikke har lyst til å se, sier administrerende direktør ved Oslo Flaggfabrikk, Ellen Vanem.

Men selv om det bryter med mange normer, bryter man ingen lov ved å kaste flagget i søpla.

– Norge har ingen flagglov som sier noe om hvordan kasting av flagg skal foregå, så juridisk sett risikerer man ikke noe om man som privatperson kvitter seg med et flagg på denne måten, sier flaggekspert Jan Oskar Engene.

Skal du kaste et håndholdt flagg, kan du nappe det av stanga og klippe det i stykker slik at det ikke ser ut som et flagg lenger. Her vaier flaggene i skoletoget i Kristiansand. Foto: Sander Heggheim / NRK

– Klipp det opp eller brenn det

Det man berimot bryter er de veiledende flaggreglene, som blant annet sier at flagget ikke skal berøre bakken, spikres opp eller tråkkes på. De slår også fast den «riktige» måten å kvitte seg med et flagg.

Førsteamanuensis og flaggekspert Jan Oskar Engene ved Universitetet i Bergen. Foto: Universitetet i Bergen

– Måten man offisielt tilrår å gjøre det på er enten å brenne det respektfullt, eller klippe det opp i sine enkelte bestanddeler, så det ikke lenger er gjenkjennelig som et flagg, sier Engene.

– Hvorfor er det så viktig?

– Det har noe med den nedarvede tradisjonen å gjøre, om at man skal vise respekt for flagget. Nasjonalsymbolet skal ikke berøre bakken heter det i veiledninga for flaggskikk og flaggbruk, og det skal vises respekt.

I dag finnes det også flagg som er trykket på papir eller plast. Små flagg, som kransekakeflagg i papir, kan kastes i søpla, sier Vanem ved Oslo Flaggfabrikk.

– Da kan man knyte igjen posen slik at de er litt skjult. Med håndholdte flagg går det an å nappe flagget av stangen og kaste stangen, og klippe i stykker flagget når man har mulighet, sier Vanem.

I dag er det mye flaggbruk på idrettsarrangement og man maler flagg i fjeset. Det var ikke så vanlig før, sier flaggekspert. Men før ble flagget brukt som duk og hengt over talerstoler, noe vi ikke ser i dag. Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Bruken har endret seg

Vanem synes folk i Norge fortsatt har stor respekt for flagget, også den yngre generasjonen, men at generasjonene har et ulikt forhold til flagget.

– Den nye generasjonen som ikke har opplevd krigen, bruker flagget med mye mer glede. Generasjonen som opplevde krigen hadde andre følelser rundt det, det var kanskje mer forbundet med frihet, sier Vanem.

Engene mener bruken av flagget har endret seg, slik som også tidene har endret seg.

– På gamle bilder ser man flagg hengt over talerstoler. De ble brukt som duk og som slør når man skulle avduke statuer og skulpturer. Det ser man ikke i dag. Til gjengjeld er det frisk flaggbruk på idrettsarrangement, man maler flagget i fjeset og syr det på klær. Det gjorde man ikke før, sier Engene.