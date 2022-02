– På ungdomsskolen trodde jeg at russetiden kun var for de som drakk alkohol, eller de som liker å feste, sier Minna Salem.

Hun er avgangselev ved Heimdal videregående skole i Trondheim.

Minna er muslim, og hun drikker ikke alkohol. Russesangene og russebussene har fått henne til å tro at russetiden ikke er noe for henne.

– Man føler at det handler om seksualitet, fest og alkohol. Man får det negative bildet, og så blir man skremt.

– Er det her egentlig russetiden? Det ønsker jeg ikke å være med i, fortsetter hun.

Arrangerer inkluderende russetid

Det skal russen ved Heimdal videregående gjøre noe med. De har satt seg et mål om at denne russetiden skal være den mest inkluderende russetiden hittil.

– Russetida bærer med seg et stort fellesskap og det er meningen at alle skal få kjenne på det fellesskapet, forteller Zaineb Abdulsatar, russepresident på Heimdal videregående skole.

For å få en mer inkluderende russetid arrangerer de blant annet alkoholfrie arrangementer.

– Vi har sett det at russen er forskjellig, og det er ikke alle som har lyst til å ha promille gjennom hele russetiden. Det skal være mulig for dem å få feiret russetiden, sier russepresidenten.

Dette er den nye felles russegenseren for russen på Heimdal videregående skole. Den skal det være mulig for alle å få tak i. Fra venstre: Odeen Staven, Zaineb Abdulsatar, Minna Salem. Foto: Morten Andersen / NRK

Ikke kun på religiøst grunnlag

Det er ikke kun på religiøst grunnlag at russen vil ha alkoholfrie arrangementer.

– Jeg trener veldig mye. Så jeg drikker egentlig veldig sjelden, på grunn av at jeg ønsker å ha en god prestasjon på trening, forteller Odeen Staven.

Han er også avgangselev ved Heimdal videregående.

Han drikker hovedsakelig ved store arrangement, men han er gjerne med på fest med kompisene uten å drikke selv.

– Som oftest er jeg med kompisene mine og at de kanskje drikker, mens at jeg er edru og bare er med dem, sier han.

Staven er tydelig på at han synes det er bra med tilbud for alle.

– Man kan kose seg uten å drikke også. Det skal ikke være noe problem.

Felles genser

Vanligvis er det slik at de ulike russegruppene har egne russegensere. Det mener russepresidenten kan være ekskluderende dersom man ikke har en russegruppe.

– Diskusjonen om hvor ekskluderende russetiden kan være har pågått i mange år, men jeg tror det er på tide at vi faktisk gjør noe med det. Det gleder jeg meg til å se at blir gjort i år.

Derfor har de ordnet en felles russegenser for hele skolen.

– På Heimdal så skal alle som går på skolen få lov til å bruke en russegenser, forteller Zaineb.

I tillegg, har de funnet et alternativ for de elevene som ikke nødvendigvis har råd til genseren.

– Skolen har vært med å sponse halve prisen på genserne slik at det blir billigere for alle elevene. I tillegg til at man kunne søke hvis at man ville ha genseren sponset, sier hun.

Russepresidenten liker å se elevene gå med russegenseren.

– Jeg elsker å se at elevene går rundt med genserne i kantina, og at det har lagd et fellesskap, sier hun.

Gikk fra å grue seg til å glede seg

– Skal jeg være ærlig, med hånda på hjertet, så har jeg gruet meg til russetiden, sier Minna.

Nå er Minna glad for at russen har prøvd å gjøre russetiden mer inkluderende.

– Jeg synes det her er en fantastisk mulighet skolen har gitt oss, sier hun.

– Hvor mye gleder du deg til russetiden nå?

– Kjempemasse!