Før årets russ har fått sovet av seg bakrusen, har enkelte ivrige 2022-russ nå startet vorspielet.

I forrige uke slapp russebussen Hermès låten Sexforbryter. De 19 guttene på bussen fra Egersund er ikke russ før i 2022, men har allerede klart å provosere med teksten:

«Jeg er en sexforbryter i kveld.»

«Med GHB i glasset, skjenker jeg deg fin.»

«Men lite visste jeg at 15 ække greit. Så nå sitter jeg i retten og det går treigt.»

Russesangen er laget drøy med vilje, forsikrer russeguttene. De vil provosere.

– Vi står ikke inne for noe av det som blir sunget i sangen, sier Bendik Hammer.

Han mener det er nødvendig å ha en drøy tekst for å bli lagt merke til.

– Vi er ikke for sex med mindreårige, å ta GHB eller dope ned folk. Men det er slik russetida har blitt fremstilt de siste årene. Vi har lyst til å provosere, og det tror jeg vi får til med denne sangen, sier Hammer.

Ser ikke humoren

William Thengs Egeli sier sangen er sarkastisk og ironisk ment.

– Russesanger må ikke tas så veldig høytidelig som noen eldre gjør. Det er ment som tull.

Jevnaldrende jenter lar seg derimot ikke imponere av låten.

– Jeg ble litt sjokkert da de sang at hun var femten og han var i retten. At de synger høyt «jeg er en sexforbryter», sier Megan Marthinsen.

– Det var litt drøyt. Å være en sexforbryter er ikke akkurat noe du er stolt over, det er noe du skammer deg over. Det er ikke noe å lage en sang om og skryte av, sier Ida Asheim.

Megan Marthinsen og Ida Asheim er russ neste år. De reagerer på russelåten og mener teksten er drøy. Foto: Håkon Mannsåker / NRK

– Russen ønsker sinnssykt drøy tekst

Sangen er laget av artistene DJ Pøssycat og Talentløs. De forstår at sangen skaper reaksjoner.

– Låten tar for seg et veldig seriøst tema, men det er ment som grov satire. Jeg skjønner at det ikke er for alle, men det er veldig mange som synes det er gøy med veldig drøy humor, skriver Talentløs i en melding.

Talentløs synes også at teksten er drøy, men mener det er mer ved den enn som så.

– Vi viser to sider av saken når vi synger om at man havner i retten og blir arrestert.

Ifølge DJ Pøssycat leverer de bare et produkt som russen vil ha.

– Russen ønsker låter med sinnssykt drøy tekst, og vi leverer deretter. Låten er selvfølgelig satire på russekulturen selv, men også på hvor hårsåre folk i dag er.

Reagerer på ordbruken

Ordfører Odd Stangeland (Ap) i Eigersund kommune skulle ønske russen valgte å provosere på en annen måte.

– Det er ungdommens privilegium å provosere og prøve å shake opp litt i det etablerte. Men når man synger om krenkelser og seksuelle overgrep, krysser man en linje, sier han.

– Om ordføreren i Eigersund ikke syns låten er morsom, er det helt greit. Det er russen og fansen vår vi ønsker å underholde, svarer DJ Pøssycat.