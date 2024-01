RBK-trenerens sterke forhold til Ståle Solbakken – kaller ham viktig samtalepartner

– Vi har pratet litt på telefonen og sendt noen meldinger.

Slik beskriver Alfred Johansson sin egen dialog med landslagssjef Ståle Solbakken i tiden rundt da han ble ny trener i Rosenborg.

Solbakken var fortsatt hovedtrener i FC København da Johansson ble ansatt i den danske klubben. Forholdet har etter den tid vært godt.

Ståle Solbakken ansatte Alfred Johansson i FC København. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Naturlig samtalepartner

– Mange av avgjørelsene jeg har gjort de siste fem årene rundt min egen karriere, har jeg pratet med Ståle om.

Johansson har nå tatt steg fra juniortrener i FC København til Rosenborg, der han skal prøve å få klubben tilbake til gammel storhet.

Svensken er klar på at Solbakken har vært viktig for ham.

– Det å lære om fotball av ham, men også få hans støtte som trener. Så Ståle kommer alltid til å være en naturlig person å få råd fra.

Har tro på Johansson

– Jeg har snakket med Alfred siden jeg ansatte ham som U17-trener for mange år siden, sier Ståle Solbakken til NRK.

Han er sikker på at Alfred Johansson sammen med sitt team vil klare seg supert på Lerkendal. Og Solbakken vil gjerne fortsette å prate med RBKs nye trener.

– At vi fortsatt snakker fotball er jo bare naturlig, sier Solbakken.

Les også Johansson på plass i RBK – ser likheter mellom ham selv og Eggen

Forholder seg ikke til ung-kritikk

Allerede før han han kom til Rosenborg, kom kritikken om at Johansson både er for ung og uerfaren. Blant annet fra RBK-legende Mini.

– Er det noen som kjenner til ham i det hele tatt? Det virker veldig rart å ansette en juniortrener til Norges største klubb, sa Mini til TV 2 i desember.

Johansson sier det er helt greit at folk er kritiske til ham, men kommer ikke til å bruke mye tid på det.

– Jeg syns ikke jeg er for ung. Det er helt ok at folk har sin mening, men jeg forholder meg ikke til hva folk utenfor Rosenborg mener om min alder.

Nå vil han heller fokusere på å få RBK tilbake til toppen. En jobb han innrømmer kan ta tid. Men på lang siktet er målet soleklart.

– Rosenborg skal være i toppen av norsk fotball og spille i Europa.