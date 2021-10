Sjekk dette målet! Ranheim scoret fra 71 meter

– Nei? Nei, nei, nei, nei!? Han setter den ikke derfra? Det er ikke mulig?

Kommentator Amund Lutnæs i Eurosport-studio ble mildt sagt forbauset da Ranheim-spiller Adria Mateo Lopez scoret fra langt inne på motstanderens banehalvdel.

Det gikk så fort at kameramannen knapt klarte å fange hele bevegelsen fra spark til ballen traff nettet.

Ranheim vant 4–0 mot Raufoss på bortebane på Toten fredag kveld. Målet til Lopez var definitivt kampens høydepunkt.

– Om ikke hele sesongens høydepunkt i førstedivisjonen, sier fotballkommentator i NRK, Johannes Børstad.

Eurosport sendte kampen. Ifølge kanalens målinger, scoret Lopez fra 71 meter.

– Dette er et så fantastisk mål at det er vanskelig å forstå hvordan det kan settes. Det er et drømmetreff som en kanskje klarer på tusende forsøk, sier han.

Selv husker han å ha sett David Beckham score et imponerende mål fra midtbanen.

– Men jeg kan ikke komme på å ha sett et slikt mål i norsk fotball noen gang, sier Børstad.