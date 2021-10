Andrea (19) ble truffet av pyro under fotballkamp: – Pyro bør kun skje i kontrollerte former

Supporterne er tilbake på Lerkendal etter en lang korona-pause. Igjen er det jubelrop, hoiing og sang fra tribunene.

– Det var god stemning, forteller Andrea Skogly (19) om kampen mot Vålerenga søndag.

Den gode stemningen hun snakker om, ble toppet av bluss som farget Lerkendal rødt. Supporterklubbene til både Vålerenga og Rosenborg brukte pyro.

– I starten syntes jeg det var kult, sier Skogly.

Det var før hun ble truffet av en glo.

MYE PYRO: Under store deler av kampen bruke RBKs supportergruppe pyroteknikk. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Dro hjem i pausen

– Jeg merket det med en gang. Etter hvert ble hånda rødere, og det kom blemmer, forteller hun.

19-åringen, som var på kamp sammen med mamma Ann-Helen Skogly, valgte å dra i pausen. Hånda var vond og svei.

I tillegg syntes hun ikke det var spesielt hyggelig at supportere bare fortsatte med pyro.

– Det kunne gått mye verre enn det gikk med meg. Skaden kunne blitt større, og flere kunne blitt skadet, sier Andrea.

– Hadde det kommet i håret eller på klærne, kunne det blusset opp og blitt brann, sier mor Ann-Helen Skogly.

Mor og datter Skogly er ikke kritiske til fotballklubben på grunn av det som skjedde under kampen søndag, men til enkeltpersoner som ikke klarer å holde seg til regler.

SUPPORTERNE TILBAKE: Ann-Helen Skogly og Andrea Skogly har hatt sesongkort på Lerkendal i flere år. Søndag var de endelig tilbake igjen etter korona, men Andrea dro i pausen. Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

Brukte pyro ulovlig

Mor og datter følger kampene fra handikap-tribunen i og med at moren sitter i rullestol. Denne tribunen er under Kjernen, RBKs supporterklubb.

– Det er mange meter mellom Kjernen og oss, men det er bare et fiskenett over. Hvis de spytter, bruker pyro eller kaster noe, kan det havne på oss, sier Ann-Helen Skogly.

Dagen etter kampen skrev NRK om bruken av pyroeffektene.

De to supporterklubbene bruke pyro ulovlig. Rosenborg hadde søkt om lov, men fått avslag. Vålerenga hadde ikke søkt.

BLUSS FRA KLANEN: Vålerengas supportere fyrte opp bluss allerede ved kampstart. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Stusser over at politiet ikke grep inn

Andrea og Ann-Helen Skogly synes det er rart politiet som var på plass på Lerkendal ikke tok grep og stoppet bruken.

– Supporterne holdt på i flere runder. Er du politi og ser at de holder på, hvorfor ikke prøve å stoppe dem? spør Ann-Helen.

Fikk du med deg denne? Brukte pyro på Lerkendal uten lov – kan bli bøtelagt

Ulovlig bruk av pyro kan føre til bøteleggelse fra politiet, men da må man vite hvem som fyrte blusset.

– Det er veldig krevende å gripe inn i en stor folkemengde. Vi må også være sikker på at vi tar rett person, og det kan være krevende selv med overvåkningskamera, sier Håvard Simonsen.

Han er divisjonsleder ved vakt- og beredskapsseksjonen ved Sentrum politistasjon i Trondheim. Selv om politiet ikke får tak i rett person, kan arrangøren bøtelegges.

– Det vi kan si, er at vi stadig er i dialog med Rosenborg om sikkerhet på tribunene under kamp, og har et godt og mangeårig samarbeid med klubben. Politiet er opptatt av at det skal være trygt å gå på fotballkamp, sier Simonsen.

Vil ha pyro i kontrollerte former

– Det er jo fargerikt med pyro, men det er farlig, sa Åge Hareide til NRK etter søndagens kamp.

– Det kan jeg si meg enig i, sier Andrea Skogly.

Nå, fem dager etter kampen, har hun fremdeles en blemme på hånda.

– KUNNE GÅTT MYE VERRE: Andrea Skogly fikk blemme på grunn av glør fra pyro. Hun sier det går helt fint, men at dette er et eksempel på hvorfor pyro kun bør brukes i kontrollerte former. Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

– Den åpnet seg i går kveld, så jeg tok på en bandasje for å unngå bakterier og infeksjon, sier 19-åringen.

Hun skulle gjerne sett at pyro ble lovlig. Men da under en forutsetning:

– Det må skje i kontrollerte former. Det skal ikke være nødvendig å dra hjem midt i en kamp på grunn av noe slikt.

Et tiltak kan være en skjerm eller et tak over tribunene, foreslår mamma Ann-Helen.

Sier de fikk nei til pyrobruk for første gang på fem år

Bruken av pyroeffekter fra tribuner har skapt debatt tidligere i høst, blant annet fordi Lillestrøm fikk bot på 85.000 kroner etter ulovlig bruk.

Lillestrøm har anket boten. De har også ytret sin misnøye med Direktorat for samfunnssikkerhet (DSB) for måten de har strammet inn regelverket på.

Espen Viken er leder i Rosenborgs supporterklubb, Kjernen. I likhet med mor og datter Skogly, er han for pyroteknikk under kamp.

FOR PYRO: Espen Viken, leder i Rosenborgs supporterklubb, Kjernen, er for bruk av pyro under kamp. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Ifølge ham har Kjernen og Rosenborg tidligere hatt et svært godt samarbeid med DSB og Norges fotballforbund (NFF) om trygg bruk.

– Som leder av Kjernen er jeg 100 prosent for lovlig pyro. Pyroen på søndagens kamp var ulovlig. For da vi søkte denne gangen, fikk vi avslag fra Trøndelag brann- og redningstjeneste. Det er første gang på fem år, sier Viken.

Han skulle ønske det gode samarbeidet hadde kunnet fortsette.

– Vi er på vei dit resten av Europa er, mener Viken.

Ser på overvåkningsvideoer

Etter helgens kamp har Rosenborg ballklubb nå satt i gang en undersøkelse av hendelsene med pyro.

– I etterkant av episoder med pyro går vi igjennom alle kameraopptak vi har av hendelsen for å prøve å identifisere personer. Dette gjelder for både hjemme og bortesupportere, skriver Tor Arve Hegerberg, arrangementsjef for Rosenborg ballklubb, til NRK.

Dersom personer blir identifisert kan det ende med utestengelse fra fremtidige kamper i en periode.

Nå vurderer klubben å innføre sikkerhetstiltak.

– Rosenborg ønsker pyro i lovlige og kontrollerte former velkommen. Vi kan være med på definere sikkerhetssoner hvor dette utføres, og da bort fra det vi kan anse som usikre områder som for eksempel helt nederst på tribunen, skriver Hegerberg.