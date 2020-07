Koronatelefon gløder: Her jobber de doble skift for å svare alle som vil teste seg

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi må bare be folk om å være tålmodige. Vi har hørt at noen har ventet opp mot en halvtime i kø på telefonen. Det er ikke ønskelig, sier Tove Røsstad, kommuneoverlege i Trondheim kommune.

Kommunens koronatelefon har de siste dagene vært rødglødende.

Mandag ringte rundt 300 personer dit. Nesten like mange, 288, ringte tirsdag.

Onsdag tok det helt av: 335 personer koronatelefonen i Trondheim. Bare 18. mars hadde de flere henvendelser.

Og trykket vil neppe avta med det første, etter at tre personer er bekreftet smittet i Trondheim de siste dagene.

Ringer for å få test og råd

Toril Synnøve Jensen er blant dem som sitter på koronasentralen i Trondheim og tar imot telefoner. Hun synes det er beklagelig at det er lang telefonkø.

TRAVELT: Toril Synnøve Jensen svarer på koronatelefonen i Trondheim. Foto: Anders Øfsti / NRK

– Drømmecenarioet er at alle kunne ha fått svar med en gang, selvfølgelig, sier hun.

Folk flest ringer for å teste seg, men det er også en del som ringer for å få råd om smittesituasjonen.

Ifølge smittevernoverlege i Trondheim, er den store pågangen et symptom på åpningen for utenlandsreiser.

– Noen skal på jobb og må teste seg før det. Andre har fått symptomer, sier Sagvik.

Hun understreker hvor viktig det er at folk med symptomer er tålmodige og holder seg hjemme inntil de har fått prøvesvaret.

Også stort trykk i Oslo og Bergen

– Vi ønsker å øke antall operatører på telefonen. Nå har vi bare fem, men vi vil øke til syv personer så fort vi kan, opplyser kommuneoverlegen til NRK.

FLERE ENN PÅ FEM MÅNEDER: 335 personer ringte Trondheims koronatelefon onsdag. Det er det høyeste antallet siden 18. mars. Foto: Morten Andersen / NRK

I Oslo er det ikke særlig stor pågang, men i Bergen er det mange som ringer koronatelefonen.

1340 personer ringte i forrige uke, mot 1144 uken før. Frem til torsdag morgen denne uken, har 774 ringt.

Den siste uken har 1.400 personer ved Bergen legevakt testet seg for koronaviruset. Det er rekord.

Åpner ikke flere klinikker for prøvetaking

Den store pågangen i Trondheim fører til at folk ikke får teste seg så raskt som tidligere. Over 130 personer ventet på test torsdag morgen.

I første omgang prøver kommunen å løse den sprengte kapasiteten for prøvetaking med å øke til doble skift blant de ansatte på koronaklinikken.

STOR PÅGANG: Mange venter på å få koronatestet seg i Trondheim. Bildet er tatt utenfor klinikken på Leutenhaven tidligere i år. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Vi arbeider for å få omdisponert ansatte, slik at de i enda større grad kan jobbe både på dagtid og kveldstid.

– Er det forsvarlig at de må jobbe doble skift?

– Ikke i lang tid. Det er en unntaksløsning som vi bruker til vi får stablet på beina en bedre løsning.

Det kan bli aktuelt å åpne flere klinikker, slik at rushet av folk kan fordeles utover.

– Men det blir ikke denne uken. Dette er noe vi har en kontinuerlig vurdering på, sier Røsstad.

MÅ ØKE KAPASITETEN: Vi har planer om opptrapping av prøvetakingen, opplyser kommuneoverlegen i Trondheim kommune, Tove Røsstad. Foto: Morten Andersen / NRK

Få har tillit til at andre følger smittevernreglene

Det massive trykket på koronatelefoner og prøvetakingsklinikker kan tyde på at mange er bekymret for koronasituasjonen.

Det viser også en fersk undersøkelse gjort av Opinion for Røde Kors. Over 7000 personer har blitt spurt i meningsmålingen, og over 1000 av disse intervjuene ble gjennomført i uke 29.

Majoriteten av de spurte, hele fire av fem, frykter at vi får en ny smittetopp i høst.

Undersøkelsen viser at vi generelt har lav tillit til at folk flest følger smittevernreglene.

Tilliten har falt gradvis gjennom de siste månedene, viser en undersøkelsen som er gjort av Opinion for Røde Kors. Over 7000 nordmenn deltok.

Samtidig som vi har lav tillit til andre, og stor frykt for ny smittetopp, opplyser nokså mange at de ikke lenger er like flinke på egne smittevernrutiner.

IKKE LENGER LIKE FLINKE: Mange frykter ny smittebølge, viser en ny undersøkelse. Samtidig opplyser en god del at de er mindre nøye med smittevernet nå enn før. Foto: Vidar Ruud / NTB/Scanpix

Er blitt dårligere på håndvask

Én av fire svarer at de er dårligere på å vaske hender og å holde avstand nå enn tidligere i pandemien.

Dette står i samsvar med hva overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet nylig sa til NRK:

– Det kan se ut som en del folk tror pandemien er over, eller ikke forstår helt at det fortsatt er viktig å holde avstand til hverandre.

– Vi er bekymret for at folk nå tar mindre hensyn til smittevernreglene, sier president i Røde Kors, Robert Mood.

– Godt smittevern er like viktig nå, som for tre måneder siden, fortsetter han.