– Den situasjonen vi nå står oppe i vil kreve det ytterste av oss Stjørdalinger, sier ordfører i Stjørdal Ivar Vigdenes.

På grunn av den økende smitten har kommunen bestemt å innføre ytterligere tiltak. 107 personer har fått bekreftet smitte denne uka.

– De siste dagene har det kommet nye prøvesvar som viser en urovekkende høy smittespredning. Den høyeste vi har hatt siden viruset kom til Norge. Tiltakene vil gripe sterkt inn i så vel næringsvirksomhet, som livene til oss Stjørdalinger, sier Vigdenes.

Nå stenges all organisert idrett, kulturtilbud og servicetorg i kommunen.

Mye smitta i jula

– Smittesporingen avdekker så langt at mye smitte har blitt utvekslet gjennom festligheter i jula, forteller Vigdenes.

– Det spiller ingen rolle for viruset hva som er årsaken til at det har blitt spredd. Den virkelighet vi må forholde oss til nå er at det er spredt bredt, og at ettervirkningene av dette vil følge oss i en god tid framover.

4. juledag valgte kommunen å be innbyggerne om å avlyse resten av julefeiringene. Nå innføres det tiltak fram til 18. januar.

– Vi er nå i en situasjon hvor over 1 % av Stjørdals befolkning er eller har vært i karantene i jule- og nyttårshelga. Mange av våre ansatte er derfor naturlig nok berørt av dette, forteller kommunedirektør Tor Jacob Reitan.

Kan få bemanningsproblem

– Jeg legger ikke skjul på at nå tåler vi ikke så mye mer smitte før vi kan få bemanningsproblemer ved våre bosenter og institusjoner, legger Reitan til.

KOMMUNEDIREKTØR: – Det er mange mennesker som er avhengig av oss, det er et stort ansvar vi har. Foto: Tom Erik Sørensen, NRK

Stjørdal kommune har over 30 kommunale og private barnehager med totalt 1300 barn, og har 13 barne- og ungdomsskoler med til sammen 3000 elever.

På omsorgssiden har kommunen bosenter og institusjoner tilsvarende et hotell med nesten 240 senger med til enhver tid 100 % belegg.

– Vi må gjøre vårt, du må gjøre ditt – ikke bare for å forhindre alvorlig sykdom og død, men også for å sikre at vi har kapasitet til smittesporing og ansatte til å ta vare på dem som trenger oss mest, forteller Reitan.

Tiltakene

For å begrense mest mulig kontaktflate anmoder kommunen sterkt om:

At unødvendig reiseaktivitet som medfører nærkontakt med andre over kommunegrensene innstilles så langt det lar seg gjøre. Dette er en felles anbefaling fra alle kommuner i trondheimsregionen mot egne innbyggere, som allerede er besluttet videreført ut januar, og som vil lette både smittetrykk og smittesporing i regionen.

At så mange som mulig tar hjemmekontor om man kan ta hjemmekontor. De som har jobber som gjør at man ikke kan ha hjemmekontor skal dra på jobb, men for alle øvrige så gjelder dette både i- og utenfor egen kommune.

At vi prøver å unngå kollektivtrafikk i perioden.

At alle innbyggerne fører liste over hvem de har møtt når (med mobilnummer) for å lette smittesporingen, og samtidig laster ned den nye smittestoppappen. Denne finnes enkelt tilgjengelig på nett.

At alle fra et føre-var perspektiv tar kontakt med de har vært i kontakt med den senere tiden om man opplever sykdomssymptomer og før man kommer inn til testing. Dette vil gi nærkontakter til de som er potensielt smittet anledning til å ta ytterligere og egne forholdsregler.

At foresatte følger opp ny melding av i dag om at barn holdes hjemme hvis noen i familien er satt i karantene eller noen i familien har symptomer som forkjølelse, halsvondt eller feber. Oppvekstsjefen kommer nærmere tilbake til dette punktet.

Gult nivå av beredskap

Skoler og barnehage holdes i gult nivå av beredskap, men med noen forsterkede tiltak.

Ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen. Dette gjelder både barn, elever, foresatte, ansatte og andre – også små tegn til forkjølelse og halsvondt må tas på største alvor!

God hygiene og forsterket renhold

Unngå fysisk kontakt mellom ansatte

Hele avdelinger i barnehagen regnes som en kohort og hele skoleklasser regnes som en kohort

Det skal være faste ansatte per kohort i barnehagene

Ansatte i skolen kan veksle mellom kohorter/klasser

Unngå trengsel og store samlinger i både barnehagene og skolene

Holde avstand mellom ulike kohorter

Alle elever over 12 år skal bruke munnbind på skolebussen

Foreslår disse nye tiltakene

Av samme årsak skal følgende tiltak iverksettes eller foreslås iverksatt for formannskapet søndag ettermiddag: