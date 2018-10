Trondheim kan være eldre enn antatt – historien må kanskje skrives om

Det var i forbindelse med utgravning av Klemenskirken i Trondheim at arkeologer avdekket de eldste laftede bygningene funnet i Skandinavia.

– Bygningsrestene funnet under Klemenskirken tyder på at Trondheim var veletablert som byområde flere tiår før Olav Tryggvason skal ha grunnlagt byen omkring 997, skriver arkeolog Ingeborg Sæhle i et blogginnlegg.

Eldste urbane laftehus som er funnet i Skandinavia

– Dette betyr mye. Vi ble alle overrasket da vi forstod at den tidligste fasen kan gå så langt tilbake som til rundt 950, sier prosjektleder for utgravningen Anna Petersén.

LEDER UTGRAVINGEN: Anna Petersén ble overrasket over funnene under Clemenskirken i Trondheim. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Bygningene, som lå under Klemenskirken, var relativt store og inneholdt flere rom. Arkeologene har ikke sett tilsvarende laftebygninger på den størrelsen fra 900-tallet.

Blant gjenstandene som ble avdekket av arkeologene var verktøy for finsmiing og råmaterialer i messing og kobberlegeringer.

Historien bør skrives om

De nye funnene skaper mange nye spørsmål om maktforholdene i Norge på denne tiden.

– Dette viser at det fantes etablert urban aktivitet lenge før Olav Tryggvason kom til byen, forteller Petersén til NRK.

– Hvis ikke det var Olav Tryggvason som var her da den første bybebyggelsen dukket opp, hvem trakk da i trådene? spør hun.

BYTTES UT MED EN JARL?: Statuen av Olav Tryggvason står midt på Torvet i Trondheim. Nå må han kanskje vike plassen for en ladejarl. Foto: Øyvind Blomstereng

Ett av sporene som arkeologene følger går mot en av de mektige ladejarlene. I 950 er det Håkon Sigurdson som er jarl på Lade og etter denne, sønnene Erik og Svein Håkonsson.

Glad for at det finnes bevis

– Jeg tror vi lar Olav Tryggvason stå, jeg.

Uttalelsen kommer fra historiker Terje Bratberg.

– Det å grunnlegge en by handler om mer enn å danne et tettsted. Olav Tryggvason ga Trondheim privilegier den ikke hadde før, som for eksempel handel med distriktene.

LA HISTORIEN STÅ: Historiker Terje Bratberg, sier ladejarlene skapte Trondheim til et tettsted, men at Tryggvason skapte det til en by. Foto: Geir Wennberg / NRK

Historikeren er glad for at det endelig har kommet bevis for at det var folk i byen før år 997.

– Forskere har antatt at dette lenge, men at vi nå har funnet bevis er gull verdt, sier han.

Utgravningene ved Klemenskirken i Trondheim har gitt mange nye innblikk i Trondheims historie.