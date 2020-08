Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Venninnene Ane Lill Nerbøvik og Ingvill Varhaugvik har fått noen reaksjoner på at de reiste på ferie til Island, selv om øya i vest ennå var såkalt grønn da de dro. Nå blir det rødt.

Da de landet på Trondheim lufthavn Værnes fredag morgen, og ble møtt av flere Røde kors-representanter iført munnbind, var de ikke i tvil:

De gikk direkte for å teste seg for covid-19, som de første som testet seg på den provisoriske teststasjonen på flyplassen.

– Det er helt fantastisk at de har satt opp teststasjon. Jeg har hørt at det er tre dagers ventetid i Trondheim, sier Nerbøvik.

Det er stort trykk på koronatesting i Trondheim, etter at smitten begynte å øke i slutten av juli. Kommuneoverlegen uttalte torsdag at de frykter en ny korona-bølge.

GJELDER FRA 15. AUGUST: Det nye europakartet gjeldende fra 15.08.2020. Flere land og regioner er blitt røde. Grønne er blitt gule, for å advare oss mot økt risiko for koronasmitte dersom vi reiser. Foto: Folkehelseinstituttet / FHI

Få trosset anbefalingene om koronatest

Testingen på flyplassen er først og fremst rettet mot dem som kommer fra utlandet, enten direkte eller transitt via andre flyplasser.

Også Oslo lufthavn Gardermoen åpnet en stasjon for koronatesting denne uka. Ifølge Avinor er det Bergen og Bodø lufthavn som fra før har tilsvarende teststasjoner.

Det første utenlandsflyet kom til Trondheim fra København. Det landet på Værnes klokken 09.50.

Bare et fåtall av de reisende valgte å trosse anbefalingene om å teste seg.

Å teste seg er både frivillig og gratis. Røde Kors står i ankomsthallen og anbefaler alle å teste seg. De minner om at det er tre dagers ventetid på testing i Trondheim.

De få som valgte å gå rett forbi teststasjonen, ville ikke snakke med NRK.

Risiko for falske negative tester

Det var fortsatt kø foran den provisoriske teststasjonen i ankomsthallen cirka tre kvarter etter at flyet landet. Testresultatet kommer om en til tre dager, og de kan selv sjekke det på nett i plattformen Helse-Norge.

Stjørdal kommune har ansvar for teststasjonen på flyplassen.

– Det er for å avdekke mest mulig smitte tidligst mulig når de kommer til landet, sier Sissel Humstad, avdelingsleder i forebyggende virksomhet i Stjørdal kommune.

– Frykter dere falske negative tester, i og med at også folk uten symptomer får teste seg?

– Det er en viss risiko for at vi kan få falske negative. Hvis folk som har testet seg får symptomer, må de derfor ta kontakt med kommunen sin for å teste seg på nytt, understreker hun.

Falsk negative test er når en person som har koronaviruset likevel tester negativt. Dette kan skje blant annet hvis personen er tidlig i sykdomsforløpet.

Tidligere var anbefalingen at vi ikke bør teste oss hvis vi ikke har symptomer på covid-19-sykdom.

I KØ: Folk sto i kø for å teste seg ved den nyåpnede teststasjonen på Trondheim lufthavn Værnes. Avinor har ikke oversikt over hvor mange som var med flyvningen fra København. Men antallet personer i ankomsthallen tydet på at flyet ikke var fullt. Foto: Synne Dyrhaug / NRK

Ber alle som kommer utenfra om å begrense kontakten med folk

Hun minner også om at det er viktig å være hjemme hvis du har symptomer, selv om testen er negativ.

– Du skal uansett begrense omgangen med folk inntil du er frisk. Alle som mener de har oppholdt seg i en situasjon eller i et land med risiko for smitte, har et ansvar for å redusere omgangen med folk.

Folk som kommer fra røde land eller regioner må i ti dagers karantene etter hjemkomst.

Det er ikke krav om karantene fra dem som kommer fra gule land.

Mandag bestemte myndighetene å gjøre alle grønne land gule, på grunn av økningen i smitte den siste tiden.