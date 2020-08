Oppretter testsenter på Oslo lufthavn

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Oslo lufthavn gjør som Stavanger og Bergen og oppretter eget koronatestsenter.

– Vi kommer til å etablere en testversjon ved Oslo Lufthavn. Og det kommer til å være oppe i løpet av neste uke, forteller ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher i Ullensaker kommune.

Ordfører i Ullensaker kommune, Eyvind Jørgensen Schumacher. Foto: Olav Juven / NRK

Det er Avinor, Folkehelseinstituttet og Ullensaker kommune, som huser flyplassen, som går sammen for å opprette testsenteret.

– Det må en del organisering til. Sammenlignet med flyplassene i Stavanger og Bergen er det langt flere flyginger på Oslo lufthavn.

Tirsdag skal kommunen i møte med Avinor for å diskutere organiseringen av testsenteret. Et annet sentralt tema vil være hvor de skal hente ressurser fra.

– Det er langt flere avganger og ankomster ved hovedflyplassen. Dermed vil det kreve store ressurser å ha et testsenter oppe, sier han.

Kommunikasjonssjef i Avinor, Guli Høeg Ulverud, forteller at deres rolle blir å sørge for infrastrukturen rundt senteret.

Kommunikasjonsdirektør i Avinor, Gurli Høeg Ulverud. Foto: Avinor

– Det er helsetjenesten som har ansvar for testsenteret. Vi vil bidra med å finne en egnet plassering på flyplassen, sier hun.

Valgfritt tilbud

Tilbudet vil være valgfritt for alle flypassasjerer som kommer fra inn- og utenlandsreiser, forteller ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher.

Ved Flesland er det så langt mange som har valgt ikke å teste seg. Men fordi Oslo lufthavn har langt flere passasjerer, tror ordføreren pågangen kan bli stor.

Kommunen er nå i dialog med LHL-sykehuset på Gardermoen om de kan stille med personell.

– Det er klart vi har ikke 40–50 helsearbeidere til overs i kommunen som vi kan sette inn. Heldigvis har vi fått garanti fra staten om at det er de som skal finansiere det. Det har vært veldig viktig for oss, slik at kostnaden ikke faller på kommunen.

Karantenereglene gjelder fortsatt

Karantenereglere for de som kommer fra røde land vil fortsatt være gjeldende, selvom du velger å teste deg.

Ordføreren påpeker også at hvis man er tidlig i smitteforløpet, kan testen vise «falsk negativ». Det er derfor viktig å være nøye med smittevernreglene uansett, sier han.

– Folk må være forsiktig når de kommer fra utlandet, uansett hva testen viser. Det er noe av grunnen til at vi ikke har opprettet et sånt senter tidligere, sier Schumacher til NRK.