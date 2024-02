Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Oppsummering: Til tross for en strammere privatøkonomi, prioriterer nordmenn ferie høyt.

Salget av reiser har økt med 20 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, ifølge reisebyråer.

Privatøkonom Eldar Rønning mener nordmenn er flinke til å stramme inn på andre ting for å ha råd til ferie og reising.

Mest populære reisemål er rundt Middelhavet, med Kreta, Mallorca, Rhodos, Tyrkia og Kypros øverst på listen.

Det er økende etterspørsel etter mindre og mer uberørte reisemål. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det kan virke som om ferie kommer høyt opp på prioriteringslisten, til tross for at mange har en strammere privatøkonomi.

Det sier kommunikasjonsansvarlig i Ving, Marie-Anne Zachrisson.

Hun forteller at de allerede selger mange reiser til ferieklare nordmenn.

Selger flere reiser enn i fjor

– Det er ingen tvil om at nordmenn vil utenlands i sommer, sier kommunikasjonssjef i Apollo, Beatriz Rivera

Den første uka i februar hadde salget steget med 20 prosent, sammenlignet med den samme uka året før. Det er ifølge Rivera, ny salgsrekord.

– Vi kan ikke se at dagens økonomiske situasjon påvirker reisevalgene våre i noen stor grad, sier hun.

Også TUI har solgt 20 prosent flere reiser fra Norge i år enn i fjor.

Anne Mørk-Løwengreen i TUI forteller at salget av ferieturer har tatt helt av. Foto: TUI

– Det ligger an til å bli en knallsommer, sier Anne Mørk-Løwengreen i TUI.

Hun sier den lange og kalde vinteren har hatt en direkte effekt på salget.

– Det er det ikke tvil om. Vinterferien er nær utsolgt, og sommersalget har tatt av

Hvor dårlig råd har vi egentlig?

Reiseselskapene har altså ingen problemer med å selge unna utenlandsturer, selv om mange opplever å ha en litt strammere økonomi.

Eldar Rønning er privatøkonom i Sparebank 1 SMN. Han tror nordmenn er flinke til å stramme inn på andre ting, for å få råd til ferie og reising.

– Hele poenget med å tjene penger er jo å bruke dem på ting. Og vi ser at nordmenn er veldig opptatt av å spare til ferietur.

Foto: Thomas Bergvoll Alstad / NRK

– Men hvor dårlig råd har vi egentlig?

– Noen merker veldig økte kostnader og økte renter, men jeg tror også at folk har tilpasset seg den nye virkeligheten, så de er litt strengere med forbruket sitt, sier Rønning.

Det er verdt det

På gata i Trondheim finner man flere reiseglade nordmenn - noen har allerede booket ferieturen, mens andre har planer om å jobbe.

– I sommer så har jeg planlagt å ikke jobbe. Jeg skal ta sommerferie i en hel måned, så det blir deilig. Også skal vi en uke til Spania, sier Ingrid Darell Holm.

Hun og kjæresten Jens Marius Waagø, liker å reise og sier det er en prioritet som står høyt.

– Det er litt fordi vi kan gjøre det mens vi er unge, sier Holm.

– Ja, det handler litt om å prioritere, og spare inn på andre poster, legger Waagø til.

Ingrid Darell Holm og Jens Marius Waagø Foto: Thomas Bergvoll Alstad / NRK

For studentene Olav Halleraker og Birk Bjørnaa er det jobbing som står på planen.

– Det blir ikke sydentur på meg, sier Bjørnaa.

– Vi er jo studenter da, så dårlig økonomi tror jeg vi har uansett. Man merker jo at det er litt mindre å rutte med, legger Halleraker til.

Mona Helness derimot får være med familien til Sicilia i år.

– De skal leie hus der, så da blir jeg med dem.

Olav Halleraker, Birk Bjørnaa og Mona Helness. Foto: Thomas Bergvoll Alstad / NRK

Middelhavet regjerer fortsatt

Og det er nettopp destinasjonene rundt Middelhavet som er mest populære. Kreta, Mallorca, Rhodos, Tyrkia og Kypros troner øverst på lista, i år som i fjor, ifølge både Tui, Ving og Apollo.

Mange nordmenn lengter til varmere strøk. Foto: ENRIQUE CALVO

Hos Apollo har åtte av ti av de som har bestilt seg tur valgt Hellas som reisemål.

Likevel forteller Beatriz Rivera at de har opplevd økende etterspørsel etter mindre og mer uberørte reisemål.

– Det bunner nok hovedsakelig i at vi foretrekker det genuine og personlige, kontra det internasjonale og kommersielle – men det er klart at det økonomiske aspektet her, trolig også spiller en rolle.

TUI har sett økt interesse for land som Tyrkia, Bulgaria, Albania og Montenegro, gjerne i juni og august.

– Dette er land, hvor nordmenn får mer igjen for pengene enn i de tradisjonelle Eurolandene.

Det sier Anne Mørk-Løwengreen i TUI og avslutter:

– Nordmenn lar altså ikke den økonomiske situasjonen hindre dem fra å reise til utlandet, men det ser ut til at en del velger litt andre reisemål og litt andre reisetidspunkter enn de kanskje ellers ville ha gjort.