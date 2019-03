30. juni 2016 stengte ærverdige Britannia Hotel dørene. I nesten tre år har Trondheims eldste hotell vært igjennom en totalrenovering. Etter helga åpner Britannia igjen.

Det er en gammel drøm har nå gått opp i oppfyllelse, forteller den trønderske forretningsmannen Odd Reitan.

– Jeg har alltid vært fylt av storhetsfølelse når jeg har vært på Britannia. Jeg husker at jeg var på en eller annen feiring høsten 1966, og det var da jeg bestemte meg for å kjøpe hotellet en dag, sier Reitan til NRK.

Bli med på innsiden av nye Britannia Hotel Du trenger javascript for å se video.

Ønsket å bygge et luksushotell

Gulv, vegger og tak i det 22.000 kvadratmeter store hotellet har blitt revet ned og bygget opp igjen. Ambisjonen har vært å bygge et av de aller beste hotellene i Norge.

Prislappen endte til slutt på 1,2 milliarder kroner, inkludert alt inventar. Regningen har Reitan betalt selv. Han kjøpte hotellet i 2015.

– Dette er én av de store tingene i mitt forretningsliv. Jeg har jo snakket om å gjøre dette siden ungdomstiden. Man må oppleve noen store ting i livet, sier Reitan.

– Men er trønderne klare for slik pomp og prakt da?

– Vi trøndere er jo et jordnært folk, men vi setter nok pris på storhet en gang iblant. Og vi fortjener det, tenker jeg.

RÅTNE BÆREBJELKER: Under oppussingen oppdaget man at store deler av bygget var råttent. Foto: Jørgen Leangen / NRK

Helt spesiell suite for kjendiser og rikinger

Britannia blir regionens første 5-stjerners hotell, bemannet døgnet rundt med 219 ansatte.

Det nyoppussede hotellet har totalt 257 overnattingsrom – 11 av rommene er suiter. Og én av disse er en svær luksussuite, opplyser hotelldirektør Mikael Forselius til NRK.

Tårnsuiten, som er 220 kvadratmeter stor, er forbeholdt de aller mest celebre gjestene.

GODT MED PLASS: Loungen i tårnsuiten. Foto: Jørgen Leangen / NRK

– Den er helt spesiell siden suiten ligger i selve tårnet av Britannia. Tårnsuiten har heis rett fra parkeringskjelleren og skuddsikre glass. Hvis vi får besøk av en pave eller president, så har vi de sikkerhetstiltakene som skal til, sier Forselius, som påpeker at suiten er unik i nordisk sammenheng.

Vil ikke røpe prisen

Tårnsuiten laget for helt spesielle anledninger, etter ønske fra Reitan, og den kan ikke bookes av hvem som helst.

– Hva koster den egentlig å leie?

– Jeg kan ikke si noe beløp. Det er helt avhengig av hva slags forespørsel vi får – hvilke rom som skal være med, og hvis alle måltider skal hit, og så videre. Men det koster nok ti ganger så mye som et vanlig hotellrom, sier Forselius.

IKKE FOR HVEM SOM HELST: – Jeg kan si deg prisen for alle andre rommene vi har på hotellet, men ikke denne, sier hotelldirektør Mikael Forselius, mens han står i tårnsuiten. Foto: Jørgen B. Leangen / NRK

Et av Skandinavias mest prominente hotell

Britannia åpnet først sine dører for glamorøse gjester i 1870, opplyser hotellet. Gjennom historien har flere av verdens kongelige overnattet på dette hotellet.

Britannia var i 1890-årene i særklasse byens flotteste hotell, ifølge Trondhjems Historiske Forening. Under første verdenskrig utviklet det seg videre til å ta imot det mest kresne og reisevante publikum.

I 1918 sto den eksotiske Palmehaven ferdig, som har vært et av kjennemerkene til Britannia.

SUSET FRA PALMEHAVEN: Palmehaven ble tegnet av trondheimsarkitekten Morten Anker Bachke, som en vinterhage med overlys, fontene, palmer, søyler og rik ornamentikk. Dette bildet er tatt en gang mellom 1950 og 1970. Foto: Mittet & Co. / Nasjonalbiblioteket

– En gamechanger for Trondheim

Nye Britannia blir temmelig sikkert en turistmagnet, slår Adresseavisens kommentator Trygve Lundemo fast.

Spørsmålet er bare hvorvidt hotellet vil bli besøkt av kun de rikeste gjestene. Det tror ikke reiselivsdirektør i Visit Trondheim, Tanja Holmen.

– Britannia Hotell vil klart bli en gamechanger for byen på mange måter. Hotellet er en institusjon, et reisemål i seg selv, sier Holmen til NRK.

Hun tror Britannia kommer til å åpne dørene for mange arrangementer, konferanser og konserter som ellers ikke ville ha blitt lagt til byen uten et hotell på dette nivået.

– Britannia har alltid vært et inkluderende reisemål. Til tross for å ha huset kongelige og internasjonale storheter, har det alltid vært plass til byens befolkning der – for feiringer av de store begivenhetene, eller de små øyeblikk.

TRONDHEIMS ELDSTE HOTELL: Siden Britannia åpnet i 1870 har flere kongelige fra hele verden vært gjester der. Bildet er tatt en gang mellom 1920 og 1930. Foto: Nasjonalbiblioteket

Vil skape noe som står igjen

Odd Reitan er tydelig på at dette ikke er en kortsiktig investering som kun kan regnes om i kroner og øre.

Oppussingen av Britannia er noe som skal kunne stå igjen lenge etter at vi er døde, forklarer forretningsmannen.

– På veldig lang sikt, når vi er borte, så er jeg helt sikker på at noen vil være takknemlige for at alt dette er gjort, sier Reitan og fortsetter:

– For min del, akkurat nå, er det stor glede og tilfredsstillelse.