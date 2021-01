Like før jul oppdaget Børge Lillebo at det var hull i posen med tørrfor, og at hundeskålen hadde museskitt i seg. Samme kveld satte han opp musefelle, og fikk fangst.

– Problemet var løst og vi har ikke hatt mus etterpå. Hundefôrposen ble satt i en plastkasse og jeg tenkte ikke mer over det. Helt fram til i helga, forteller Lillebo.

Med nye nyttårsforsett tenkte han seg på hytta for å ta en skitur. Lite visste han at det lå en overraskelse på lur.

– Jeg skulle ta på meg skiskoa, og så var skoa fulle av hundefor. Da slo det meg at det kunne vært musa som hadde et lite vinterlager, men jeg tømte bare skoa og dro ut, forteller Lillebo.

FANGST: Børge Lillebo oppdaget at musa hadde flyttet flere kilo hundefôr før den endte i musefella. Foto: Børge Lillebo / Privat

Gikk systematisk til verks

Da Lillebo kom hjem fra skituren oppdaget han enda en sko som var fylt med hundefor.

– Da skjønte jeg at jeg måtte gå mer systematisk til verk. Så jeg hentet skoene som lå i boden, og der fant jeg 15 sko som var fylt opp med hundefor, forteller han.

Til sammen utgjorde det 5 kilo hundefôr.

– Jeg er veldig imponert. Om man regner om til min standard, måtte jeg ha flyttet 500 kilo hver dag, 50 meter bort og 9 meter opp i tre uker. Det er overkommelig, men du skal stå på, sier Lillebo.

Ikke uvanlig

IVRIGE: Seniorforsker Arnulf Soleng ved FHI sier gnagere er ivrige samlere. Foto: Privat

Seniorforsker Arnulf Soleng ved FHI sier at gnagere er gode samlere.

– Slike historier er ikke uvanlige, men det er sjeldent man har tall på hva musene har samlet. Det finnes historier hvor jordrotter har samlet opptil 40 kilo poteter, forteller Soleng.

Selektiv mus

Som i de fleste boder inneholder boden til Børge stort sett kofferter og sesongutstyr, deriblant mye vintersko.

– Det var mange sko å velge mellom, men musa har vært selektiv. Den har gått for slalåmsko og vintersko, mens fotballsko og pensko sto urørt, sier Lillebo.

Han dokumenterte historien gjennom twitter-kontoen sin.