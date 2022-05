Reagerer på plassering av «rumpebenk» like ved 22. juli-minnesmerke

Monumentet består av søyler med illustrasjoner av ansiktene til bandmedlemmene, i tillegg til en benk i betong med rumpeavtrykkene deres.

Det er kanskje unødvendig å nevne at sangen «Rompa mi» er en av D.D.Es mest kjente sanger.

Blant lokalbefolkningen er installasjonen allerede kjent som «rumpebenken».

Diskusjonen om plasseringen har skapt temperatur i Namsos – fordi stedet som er valgt ligger like ved 22. juli-monumentet.

– Umusikalsk

Kenneth Ledang er en av personene som har reagert på plasseringen av installasjonen.

Et Facebook-innlegg der han uttrykker seg negativt til dette, har skapt engasjement.

– Jeg synes det er umusikalsk og uklokt å plassere et D.D.E.-monument så tett opp til minnesmerket for 22. juli-terroren, sier Ledang til Namdalsavisa, som omtalte saken først.

Ledang har ikke ønsket å stille til intervju med NRK.

Bilde fra da D.D.E gjennomførte rumpeavstøpningene. Foto: HANNE BERNHARDSEN NORDVÅG / NRK

Kunstner: Ikke i konflikt

Knut Høihjelle er kunstneren som står bak D.D.E-installasjonen.

Han sier at initiativtakerne opprinnelig ønsket å plassere installasjonen på Festplassen i Namsos, like ved skulpturen av Åge Aleksandersen. Da de fikk tilbud om plassering i nærheten av Rock City takket de ja.

– Vi tror dette har mer potensial og kan bli et kjempefint område videre, ved strandpromenaden her, sier Høihjelle.

Kunstneren ser ikke at det kan være en konflikt i å plassere «rumpebenken» ved 22. juli-monumentet.

– Jeg tror det kan være en berikelse for begge deler. Det kan føre til mer besøk til både installasjonen og monumentet, sier Høihjelle.

Kunstner Knut Høihjelle tror «rumpebenken» og 22. juli-monumentet kan dra nytte av hverandre med tanke på antall besøkende. Foto: Espen Sandmo / NRK

Støtter plasseringen

Ordfører i Namsos, Frode Båtnes (Ap), har respekt for at flere mener plasseringen av installasjonen er uheldig.

Han mener likevel at D.D.E representerer mer enn fest og rølp, og at trønderrockerne like så godt bør assosieres med alvorlige tema.

– De har en del sanger som omhandler det å ha det artig, men de har også mye alvor i seg i tekstene og melodiene, sier Båtnes. Han viser til at låtskriver Frode Viken også har skrevet en sang om 22. juli, kalt «Det vart en lang, lang dag».

Båtnes mener det er viktig å få D.D.E-installasjonen nær Rock City og en annen allerede oppført installasjon, som er en hyllest til D.D.E-sangen «Vinsjan på kaia».

– Det tenker jeg på som en naturlig ting, sier ordføreren.

Ordfører i Namsos, Frode Båtnes (Ap), er fornøyd med den planlagte plasseringen. Foto: Espen Sandmo / NRK

Det har ikke kommet noen formelle klager på plasseringen, opplyser Båtnes.

Kunstneren Høihjelle er enig i at en D.D.E-monumentet også kan representere alvor:

– Det er en verdig installasjon, og det er en heder til D.D.E.