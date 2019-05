Kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi, Bengt Eidem, opplyser at det blant annet skal ha blitt smurt avføring på inngangspartiet til gravemaskinen.

– Det er utført hærverk på anleggsplassen i løpet av natta. Inngjerdingen har blitt brutt flere ganger. Gravemaskinen er påført skader som gjør den ubrukelig, sier Eidem.

Dette skjer bare noen timer etter at de første anleggsmaskinene kom på plass på Frøya.

Vet ikke om hærverk

Aksjonsleder Eskil Sandvik har ikke vært informert om hærverket som skal ha skjedd.

– Jeg synes ikke noe om det. Vi har oppfordret folk til ikke å gjøre hærverk. Men jeg skjønner at folk er frustrert og sint. Hva enkeltpersoner gjør har jeg ikke kontroll på, sier Sandvik.

Vindkraftmotstandere har slått leir i området der Trønderenergi og det tyske selskapet Stadtwerke München skal bygge 14 vindturbiner. En vakt fra Securitas har vært i området i natt.

SATTE UT 1200 FLAGG: I natt har aksjonister satt ut flagg på Frøya der anleggsarbeidet nettopp har startet. Foto: Jøte Toftaker

Politiet forfølger hærverk

Innsatsleder i politiet, Torgeir Elstad, er på stedet og sier skadeverket på gravemaskinen vil bli etterforsket.

– Det er utført skadeverk som medfører forsinkelser i arbeidet, sier Elstad.

– Hva har skjedd?

– Jeg kommer ikke til å gå i detaljer bortsett fra at det har skjedd et skadeverk. Dette vil bli anmeldt. Alle uønskede hendelser og hindringer i arbeidet er straffbart, sier han.

Norske flagg satt ut

I løpet av natta er det satt ut 1200 norske flagg i området der det skal bygges et vindkraftverk.

– Dette er for å vise vår motstand mot det som er i ferd med å skje. Det er et alvor over dette. Vi synes det er helt forferdelig. Når jeg ser ut over flagghavet er det en god følelse å vite at så mange bryr seg, sier Sandvik.

Han sier at de har lovet folket å gjøre alt de kan for å stoppe vindkraftverket.

– Det er ikke så mye vi kan gjøre. Politiet følger med og vil bortvise folk som aksjonerer. Både vi og kommunene ønsker heller å sette jurister på saken for å stanse vindkraftverket på denne måten.

Tirsdag anket formannskapet på Frøya fylkesmannens vedtak om byggestart.