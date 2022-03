Ønsker strengere lov om seksuell trakassering på arbeidsplasser

NRK har tidligere fortalt historien om «Jakob», som ble seksuelt trakassert på jobb. Nå vil regjeringen ta opp et forslag om å inkludere vern mot seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven.

– Jeg ønsker meg et arbeidsliv der ingen blir utsatt for vold og overgrep slik som det blir beskrevet der, sier landets nye arbeids- og inkluderingsminister, Marte Mjøs Persen.

Forslaget skal opp for høring i dag, på kvinnedagen.

– Vi sender ut dette forslaget, rett og slett fordi vi må ha en nulltoleranse for seksuell trakassering i norsk arbeidsliv, sier Mjøs Persen.

Hun mener en lovendring vil kunne bidra til en endring i statistikken.

Kan bli enklere å varsle

I lovforslaget vil seksuell trakassering bli definert tydeligere, og at dette er forbudt.

– Det er viktig rett og slett fordi vi skjerper inn reglene, men vi står også sammen internasjonalt. Dette er et problem som rammer arbeidstakere over hele verden.

Persen håper endringen vil gjøre det enklere for utsatte personer å varsle. I tillegg vil det kunne bidra til å gi sanksjoner der seksuell trakassering skjer.

– Vi ber også om å tydeliggjøre en plikt for arbeidsgiver til å ha rutiner mot trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Mange blir trakassert

Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø, viser at omtrent 117 000 arbeidstakere i 2019 hadde blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet en gang eller mer i måneden.

– Det er et svært stort omfang. Seksuell trakassering kan få negative konsekvenser både for den som blir utsatt det, for arbeidsmiljøet og for virksomheten, sier Mjøs Persen.

Ifølge STAMI kan uønsket seksuell oppmerksomhet medføre negative emosjonelle og psykologiske konsekvenser. I enkelstudier blir dette også forbundet med økt risiko for psykiske plaget, alkoholmisbruk og fremtidig sykefravær.

– Jeg tror at en endring i arbeidsmiljøloven vil kunne bidra til at partene lokalt vil få tydeliggjort det forebyggende arbeidet mot seksuell trakassering på arbeidsplassene sine.