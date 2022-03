Tidligere ansatt: Ville aldri tillatt at datteren min jobbet her

NRK skrev nylig om «Jakob» som fortalte om gjentakende, grov seksuell trakassering fra de mannlige kollegene ved Coop-lageret i Trondheim. Han var 19 år da han leverte det første av flere varsler til ledelsen. Likevel skjedde det igjen og igjen.

Fra 2018 til 2021 varslet «Jakob» mot totalt ni kolleger.

Kun én av disse mannlige kollegene ønsker å kommentere trakasseringen når NRK tar kontakt. Han medgir at det er en ukultur på arbeidsplassen.

– Hvis jeg hadde hatt en datter eller en sønn, ville jeg aldri tillatt at de skulle jobbet på dette lageret. Den kulturen som er der, hører ikke hjemme noe sted.

Klasking på rumpa og grovt språk

Han forteller om et arbeidsmiljø der flere kolleger er «grove i språket» og tar på hverandre.

– Jeg tror at flere, dersom de hadde visst hvordan «Jakob» følte seg, ikke hadde gjort slikt. Jeg har også blitt klasket på rumpa av kolleger på Coop, men de har kjent meg veldig godt, sier han.

Han forteller at han er kjent med at det har vært flere tilfeller av seksuell trakassering på Coop-lageret, og hevder at flere også har sluttet i jobben på grunn av dette. Selv sluttet han nylig.

Eksempler på episoder som «Jakob» varslet Coop-ledelsen om Ekspandér faktaboks Ble holdt fast mot en pall og gnidd/jokket på med erigert penis

Ble tatt på skrittet og på rumpa flere ganger

Ble presset mot en pall og tatt på skrittet

Kollega sa følgende til andre kolleger om «Jakob»: «Skal vi voldta ham?»

Kollega løp i sirkel rundt ham og spurte om de skulle leke «rumpeleken»

Kollega sa: «Bøy deg over en truck så æ får voldta dæ»

Ble spurt om han var jente da han ikke fjernet kollegaens hånd da han tok ham på skrittet

Fikk seksuelle tilnærmelser med tegn og håndbevegelser

Kollega sa: «æ skal inni dæ»

Mener ledelsen ikke har gjort nok

Mannen sier videre at han selv aldri har fått med seg at ledelsen ved Coop-lageret har tatt opp seksuell trakassering på noe allmøte, slik de sier i saken som NRK nylig publiserte.

Han hevder at det ikke har vært egne møter om dette temaet mens han jobbet der. Flere kilder på lageret som NRK har snakket med, forteller om det samme.

Temaet skal så vidt ha blitt nevnt et par ganger i løpet av de siste årene i slutten av allmøter, uten at det skal ha blitt behandlet eller tatt tak i ytterligere på noen måte blant de ansatte.

– Elendig arbeidsmiljø

At menn blir seksuelt trakassert på jobben, er ikke så vanlig. Rundt 7 prosent av kvinner og 2 prosent av menn utsettes jevnlig for uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering på jobb, ifølge tall fra SSB.

En annen tidligere ansatt som jobbet ved Coop-lageret i 2010-2011, har tatt kontakt med NRK for å si at han kjenner seg igjen i fremstillingen av arbeidsmiljøet, slik «Jakob» legger det frem.

Han forteller om flere «drøye episoder» på lageret, men at ledelsen ikke skal ha gjort noe som helst for å stoppe åpenlys trakassering mellom ansatte.

– Det var akkurat like jævlig da jeg jobbet der. Elendig arbeidsmiljø.

«Jakob» opplyser til NRK at han nå vurderer å politianmelde Coop i Trondheim. Han mener de sviktet ham som arbeidsgiver.

«Jakob» har gått i terapi og mottatt traumebehandling på grunn av trakasseringen han opplevde i perioden 2018-2021, før han til slutt sa opp jobben sin.

Harald Kristiansen i Coop Norge mener trakasseringsepisodene ikke er representativt for hvordan arbeidsmiljøet er ved lageret i Trondheim. Foto: John Andreassen

Coop: Nulltoleranse for trakassering

Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, er forelagt all kritikk.

Han svarer at det er vanskelig å kommentere anonyme kilder som henviser til episoder 11 år tilbake i tid, og av ansatte som ikke har arbeidet ved lageret de siste årene.

– Som tidligere uttalt har saken blitt tatt på høyeste alvor av ledelsen og det er fulgt opp med gjentagende tema på allmøter, i lokale arbeidsmiljøutvalg og forhandlingsutvalg, hvor det har blitt gjort klart en nulltoleranse for trakassering.

Kristiansen opplyser at det også utarbeidet handlingsplaner for bedring av arbeidsmiljø.

– Våre medarbeiderundersøkelser viser at disse episoden det henvises til, ikke representerer arbeidsmiljøet som er ved lageret i dag, sier Kristiansen og fortsetter:

– Vi imøteser en eventuell henvendelse fra Arbeidstilsynet eller politiet i denne saken, der vi kan legge frem alle fakta og dokumenter.