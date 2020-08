– Jeg skulle ønske ting var annerledes og at jeg hadde kunnet være der og oppleve det sammen med jentene.

Kristine Minde forlot tyske Wolfsburg til fordel for Rosenborg Kvinner i sommer.

Planen var å fullføre sesongen med det tyske storlaget, men da koronaen kom ble slutten av sesongen satt på vent.

Minde måtte dermed ta valget om å utsette starten i sin nye klubb Rosenborg og bli i Wolfsburg fram til nå, eller komme til Trøndelag til tenkt tid. Hun valgte det siste.

– Jeg trives veldig godt her også, sier Minde.

Får medaljen i posten

Selv om Minde nå har byttet klubb, får hun likevel Mesterliga-medalje.

Bergenseren spilte to kamper i Mesterligaen denne sesongen for Wolfsburg, og kan dermed få tilsendt medaljen i posten.

Søndag møter Wolfsburg regjerende mesterligamester Lyon i finalen og Minde håper på gull.

– Jeg håper på 2–1 til Wolfsburg. Hvis ikke, håper jeg de tar det på straffespark, bare fordi at det er gøy.

Samme dag spiller hun selv kamp for Rosenborg Kvinner. Dermed blir det en dag med mye spenning.

– Når klokka nærmer seg 20, kommer jeg til å sitte veldig spent i sofaen, sier Minde.

HÅPER PÅ GULL: Wolfsburg-spiller Ingrid Syrstad Engen, håper å løfte mesterligatrofeet søndag kveld. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Nordmenn på begge lag

Uansett hvem som vinner av Lyon eller Wolfsburg, vil det stå igjen med en norsk vinner.

Ada Hegerberg spiller for Lyon. I tillegg til Minde, spiller fortsatt Ingrid Syrstad Engen for Wolfsburg.

– Du kjenner på press og er nervøs. Samtidig føler jeg at jeg har erfaring med å finne riktig spenningsnivå og ha selvtillit når man går på banen. Det kreves for at man skal prestere.

Syrstad Engen har tekstet med Kristine Minde den siste tiden. Hun sender gledelig opp en eventuell gullmedalje til Trøndelag.

– Så klart skal hun få medalje. Jeg merker støtten fra hun, så det er artig. Vi heier på hverandre, sier Syrstad Engen.

Kampen mellom Wolfsburg og Lyon spilles søndag klokka 20.00