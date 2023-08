– I de periodene der ting var verst, så hadde jeg ikke sjans til å gå ut døra og ta meg en joggetur. Tankene var så dominerende.

Det sier Johannes Nonås Langhelle. Han er rådgiver i rådet for psykisk helse. Han gikk inn i en depresjon, noe som skjer med rundt 50 prosent av oss i løpet av livet.

Hele livet har han vært aktiv, men da han møtte veggen sa det stopp. Trening ble en del av veien tilbake – det bidro til å bygge opp selvfølelsen og gi mestring.

Og det å være i god form kan være viktig hvis man sliter.

Mindre medisinbruk

Ny forskning fra NTNU og Sintef viser nemlig at folk med bra kondisjon tar ut færre medisiner mot depresjon og angst på apoteket.

– Det er ganske mange av oss nordmenn som har en risiko for angst og depresjon over tid. Fysisk aktivitet kan føre til at man får en redusert risiko for medisinbruk, sier Audun Havnen.

FORSKNING: Audun Havnen forteller at undersøkelsen baserer seg på tall fra 32.000 trøndere. Foto: NTNU

Han er førsteamanuensis ved institutt for psykologi på NTNU. NTNU og Sintef har akkurat kommet med ny forskning som viser dette. Fysisk aktivitet viser seg å ha best effekt for menn og yngre voksne.

– Også finner vi mindre klar effekt for kvinner og eldre over 65 år.

Men det betyr ikke at det er uviktig for kvinner eller eldre å trene.

Gikk i kne

En annen person som har møtt veggen er fastlegen Ole Petter Hjelle. For noen år siden skjedde det flere ting som var vanskelig, blant annet et samlivsbrudd.

– Jeg gikk rett og slett helt i knestående, forteller Hjelle. Han gikk til fastlegen og det ble stadfestet at han var deprimert.

Nesten hver dag hele sitt voksne liv har han trent, men i den perioden greide han så vidt å komme seg opp av senga. Da kontaktet han venner.

VENNER: Fastlege Ole Petter Hjelle fikk vennene til å dra han med ut når han var på det verste. Foto: Privat

– Jeg trenger å komme meg ut og bevege meg, men jeg får det ikke til på egen hånd. Kan du vær så snill komme og hente meg og gå en tur med meg, spurte han vennene.

Gradvis kom han seg mer i bevegelse, noe som han sier var en veldig effektiv medisin for han. Han sier at resultatet av forskningen ikke kommer seg et sjokk.

Hvert eneste steg teller

– Helsemyndighetene sier at man skal være aktive i 2,5 til fem timer i uka, sier NTNU-forsker Havnen.

Men hvert eneste minutt i aktivitet teller beroliger han. Kanskje kan man gå av bussen ett stopp før der man egentlig skal av? Gå til butikken i stedet for å kjøre?

– Absolutt alle monner drar, for noen så kan det være nok å bare ta en tur ut i hagen og gå rundt huset, sier Ole Hjelle.

Han sier at man ikke må ta på seg joggesko og tights, for så å løpe intervaller, for at det skal ha noen helseeffekt. Det viktigste er å finne noe som passer seg selv.

– Den viktigste påvirkbare risikofaktoren for å bli deprimert er faktisk inaktivitet.

Fem råd for økt livskvalitet og sterkere psykisk helse Ekspander/minimer faktaboks Helsedirektoratet skrivet at små grep kan styrke den psyiske helsa, på samme måte som små grep kan styrke den fysiske helsa. 1. Knytt bånd Mennesker er sosiale vesener og vi trenger hverandre for å føle tilhørighet og mening. Noen trenger mange, noen trenger få, men alle trenger noen. 2. Vær aktiv Fysisk aktivitet er godt for kroppen og gjør at du føler deg bra. Det betyr ikke at du må svette, investere i spesielle klær eller melde deg inn i et treningsstudio, men det er helsebringende om du klarer å "ta i så det svir" innimellom. 3. Vær oppmerksom Øv deg på å være oppmerksom og legge merke til det som er rundt deg. Bruk øyne, ører og nesa aktivt. Å legge merke til noe vakkert eller uvanlig kan gi glede og en følelse av å være mer tilstede i livet. Se på omgivelsene rundt deg, hvordan naturen endrer seg, og legg merke til det fine ved mennesker du møter. 4. Fortsett å lære Å lære seg nye ting gir glede og stolthet. De som fortsetter å lære og utfordre seg selv sier oftere at de kjenner seg optimistiske og har håp og selvtillit. Å sette seg mål og nå dem gir en god mestringsopplevelse. Og målene trenger ikke å være kjempehøye. 5. Gi til andre ​Å gi handler om å gjøre noe for andre. Alt fra å gi en vennlig kommentar til å bidra i frivillig arbeid, styrker bånd mellom mennesker. Det gir økt livskvalitet. Kilde: Helsenorge

En kombinasjon

Både Nonås Langhelle og Hjelle sier at dette er sammensatt. Fysisk aktivitet utelukker ikke medisin og vice versa. Noen trenger for eksempel medisiner i tillegg.

– Men treningen vil alltid hjelpe, sier Hjelle.

Han forteller at treningen på en måte er den glemte medisinen.

– Det er en totalpakke med jobb, økonomi, støtte fra de rundt deg, psykolog- og helsehjelp, sier Nonås Langhelle.

I tiden etter depresjonen har Nonås Langhelle slitt en del med angst og pustevansker på grunn av det. Når han trener får han brukt pusten og trukket den skikkelig ned i lungene.

– Det har vært en liten gamechanger.