– Først skal vi prøve å skyte med standardvåpenet i det norske forsvaret; HK-416. Så skal vi skyte med MG-3, og deretter med 12,7 mm mitraljøse. Det skal bli spennende å se effekten på disse rundballene.

Det sier forsvarskoordinator i Trøndelag, Ebbe Deraas.

Vi er på Leksdal skytefelt i Stjørdal, hvor Forsvaret har tatt på seg et nokså uvanlig oppdrag.

De skal nemlig teste om rundballer kan være egnet som barrikade til å stanse ammunisjon.

Både automatgevær, maskingevær og mitraljøse skal altså fyres av mot rundballer som inneholder henholdsvis plast, gress, halm og ikke minst presset mineralull.

Det er spesielt rundballene med mineralull det er knyttet forventninger til.

Håpet er at disse skal holde stand mot våpnene, slik at Norge kan bidra med rundballer for å redde sivile liv i Ukraina.

NK i innsatsstyrke Rype, Lars Waade, tester en mitraljøse. Han synes rundballer som barrikade høres ut som en god idé. Du trenger javascript for å se video. NK i innsatsstyrke Rype, Lars Waade, tester en mitraljøse. Han synes rundballer som barrikade høres ut som en god idé.

Bedre enn sandsekker

Det var Kaare Hagerup som fikk ideen – han er daglig leder i Næringsforeningen Malvik, Klæbu og Skaun.

Han så på TV-bilder fra Odesa, der folk spadde sandsekker, og tenkte at harde rundballer måtte være mye mer effektivt.

– De slaktes jo for fote i Ukraina, det er så brutalt. Klarer vi berge liv, så har vi gjort en forskjell.

Hagerup tok derfor kontakt med industribedriften Orkel på Fannrem i Orkland, som tente på ideen.

Kaare Hagerup (t.h.), daglig leder i NiT Malvik, Klæbu og Skaun og Jarl Gjønnes, daglig leder i Orkel Holding foreslår å bygge barrikader av rundballer for å beskytte sivilbefolkningen i Ukraina. Foto: Grete Thobroe / NRK

Den trønderske bedriften er en internasjonal leverandør av noen av verdens tøffeste og solide rundballepresser.

– Det unike med denne teknologien er at du kan presse sammen materialer til en kompakt enhet. Alt fra korn, plast og alt mulig av ulike avfallsprodukter, sier daglig leder i Orkel Holding, Jarl Gjønnes.

Han mener dette kan være en god måte for Norge å bidra enda mer inn til krigen i Ukraina.

– Her handler det om å berge liv, og vi bidrar gjerne i investeringen, sier Gjønnes.

– At ballen kan anvendes som beskyttelse for sivile på en mye mer rasjonell måte enn sandsekker, er vi ganske overbevist om.

Gjønnes mener det er mulig å bygge korridorer, en festning og gjerne oppholdsrom bak en forskansning av rundballer.

Slik mineralull fra Rockwool ble presset og pakket i rundball under testingen hos Orkel. Foto: Grete Thobroe / NRK

Ingen tegn til oppløsning

Bedriften har allerede utført tester på rundball med presset mineralull hentet hos Rockwool i Trondheim.

I et skogholt ikke langt fra bedriften, skjøt de på rundballen med et grovkalibret jaktvåpen.

Kulen nådde 44 centimeter inn i rundballen, som har en diameter på 120 centimeter.

Kula fra skudd med jaktrifle nådde 44 centimeter inn i rundballen. Foto: Sanna Borgerud

Men den store lakmustesten er det altså Forsvaret som står for.

Etter at de har skutt noen runder med de forskjellige våpnene, inspiseres rundballene.

Med unntak av ett skudd, som traff helt på siden av en rundball, var det ingen skudd som gikk ut på den andre siden av mineralullballene. De viste ingen tegn til oppløsning.

Konklusjonen er krystallklar:

– Mineralulla fungerer veldig bra. Det er ikke noe gjennomslag med noen av våpnene vi har brukt, sier forsvarskoordinator Ebbe Deraas.

Med unntak av at ett skudd fra en mitraljøse har gått gjennom på siden, har ingenting trengt gjennom denne rundballen av mineralull. Foto: Morten Andersen / NRK

Det skal sies at også rundballene av halm, gress eller plast også fungerte godt til å stoppe en del ammunisjon, men mineralulla var altså i særklasse.

Deraas mener rundballer med dette vil være et effektivt hjelpemiddel for å beskytte både militære og sivile mål, men understreker at det bør være to rekker av dem for tilstrekkelig beskyttelse.

– Da vil det fungere utmerket, sier han.

15.000 i døgnet

Orkel kan på kort tid sette ti maskiner i produksjon i Polen, ved grensen til Ukraina.

Én slik presse kan produsere 1500 rundballer i løpet av et døgn.

Kaare Hagerup håper på drahjelp fra politikerne på Trøndelagsbenken i Stortinget, og at regjeringen vil støtte prosjektet.

– Det hadde vært fantastisk om vi fikk staten med på en slik trøndersk innovasjon, sier Hagerup.

– Dette kan bli en viktig del av sivilberedskapen i hele Europa.