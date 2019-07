Får inn hundrevis av stjålne sykler – nesten ingen kommer for å finne dem

– Du har neppe sett så mange sykler på ett sted.

Ronny Rasmussen viser vei til Falcks bakgård i Trondheim. Først åpner han en blå container full av sykler. Like ved, på en asfaltert gårdsplass, står flere hundre.

En blåmalt bod skjuler ytterligere et tresifret antall. Noen er oppstilte. Andre henger fra taket. Bak boden trenger plena en klipp. Men plenklipperen kommer ikke til mellom gummihjul og metallrammer.

Over 700 sykler er i dag lagret hos Falck Trondheim.

For samtidig som mange engster seg for å bruke sin kostbare sykkel, er langt fra alle interesserte i å få den tilbake hvis den er blitt stjålet.

Ifølge Falck er det sjelden flere enn én person i uka som vil saumfare den stadig voksende sykkelparken deres.

Ingen har lett etter elsykkel til 70.000 kroner

Rasmussen er overrasket. Både på grunn av antallet sykler og verdien på enkelte.

– Som denne, sier han, og henter en hvit Haibike til en nypris på rundt 70.000 kroner.

70.000 KRONER: De mest eksklusive syklene hos Falck står bak lås og slå. Denne har en nypris på 70.000 kroner. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Kathrine Gran, daglig leder ved Falck Trondheim, synes det er skremmende å speide utover bakgården.

– Har du mistet sykkelen er sjansen stor for at den står her. Det er merkelig at så få kommer for å lete.

Tar over når politiet gir opp

I tillegg til Trondheim har Falck sykkellager i Oslo, Stavanger og ved Råde i Østfold.

Også der kommer sjelden folk for å lete, ifølge pressekontakt Tommy Uttakleiv.

Syklene fraktes til Falck når politiet ikke klarer å koble en stjålet eller hittet sykkel til eieren.

Det koster rundt 400 kroner å hente ut sykkelen hos Falck. Men først må du bevise at den er din. For eksempel med et bilde eller koden til en lås som fremdeles henger på.

Gran og Rasmussen har spekulert mye i hvorfor så få kommer for å lete.

OVERRASKET: Ronny Rasmussen synes det er synd at så få leter etter sykkelen sin. Både med tanke på mengden sykler Falck har lagret og verdien på mange av dem. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Kanskje gjenspeiler det bruk og kast-samfunnet vårt. At man ikke blir ruinert av å miste en sykkel til 30.000 kroner, sier Rasmussen.

Kollegene lurer på om også rask utbetaling fra forsikringsselskap kan spille inn.

Får igjen på forsikringen på dagen

NRK har snakket med tre av Norges største forsikringsselskaper: Gjensidige, Tryg og Storebrand. Alle bekrefter at det går fort å få igjen penger etter sykkeltyveri.

Gjensidige melder at de fleste oppgjør kommer etter en til to dager. Tryg sier at det i noen tilfellet skjer på dagen.

Samtidig understreker de tre selskapene at det ikke er for lett å få tilbake på forsikringen.

Alle stiller flere krav til kunden. Som at tyveriet må være meldt til politiet, at sykkelen må ha vært låst og at eierforholdet må dokumenteres.

Totalt 10.400 sykler ble meldt stjålet til norske forsikringsselskap i fjor.

– Det er svært mange tyverier som aldri blir meldt, sier Pål Rune Eklo, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Han sikter først og fremst til gamle eller rimelige sykler.

– Eierne forventer ikke å finne dem igjen. Mange har god råd, og erstatter heller den gamle med en ny.

– Mangel på respekt

Kathrine Gran hos Falck forstår at folk tar forsikringspengene, kjøper en ny – og glemmer den gamle.

– Mange bruker sykkelen hele tiden. Til jobb, skole og henting og levering i barnehage.

Men hun tror hovedårsaken til Falcks enorme sykkelpark bunner i noe annet enn rask forsikringsutbetaling.

HÅPER FLERE VIL LETE: Kathrine Gran har spekulert mye i hvorfor så få besøker dem for å finne sykkelen sin. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Jeg tror flere og flere napper til seg en tilgjengelig sykkel for å komme seg fra a til b. Det virker som respekten for andres eiendeler er blitt mindre, sier Gran.

Dukker sykkelen opp etter at du har fått forsikringspengene, er det forsikringsselskapet som eier den. Du får tilbud om å kjøpe den tilbake.

Takker du nei, selges sykkelen som regel.

Jevnlige auksjoner er blitt Falck sin metode for å bli kvitt noen av de herreløse syklene. Noe av pengene går tilbake til dem for arbeidet de legger ned. Resten går til staten ved politiet.