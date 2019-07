Frykter elsykkelen skal bli stjålet – velger heller bilen til byen

– Jeg sykler til jobb og venner, hvor jeg vet jeg kan sette sykkelen trygt. Men jeg tar den aldri når jeg skal til sentrum eller på kjøpesentre. Det tør jeg ikke.

Marie Romundstad har hatt elsykkelen sin i to og en halv måned. Men hun bruker den ikke så ofte som hun skulle ønske.

De mange historiene om tyverier av elsykler har skremt henne. Og frykten er nokså berettiget.

Hvert år stjeles sykler for over 100 millioner kroner i Norge. Verdien har doblet seg på ti år, mye på grunn av elsykler.

Beregningen er gjort av Securmark. De har brukt tall fra forsikringsselskaper og politiet.

– Jeg synes det er så simpelt med sykkeltyveri. Det er synd at jeg, og andre, velger å la sykkelen stå fordi noen kan komme og ta den, sier Romundstad.

MINDRE BRUKT: Marie Romundstad har fått sykkelen sin på avbetaling fra arbeidsplassen, som ønsket å ta grep for helsa og miljøet. Romundstad skulle gjerne brukt elsykkelen mer. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

NRK har snakket med flere elsykkeleiere som kvier seg for å bruke den i redsel for tyveri.

Politiet sliter med på oppklare elsykkeltyveri

Politiet i sykkelbyen Trondheim har så langt i år registrert 130 tyverier, beslag og funn av elsykler.

Marius Wang, fagleder på avdeling for vinningskriminalitet ved sentrum politistasjon, sier elsykler er et yndet objekt for tyver. Dette blant annet fordi de er relativt lette å omsette.

Politiet jobber målrettet for å oppklare sakene. Men det er sjeldent en enkel jobb.

– Vi sliter ofte med å finne eierne. De som har elsykkel er ikke flinkere enn andre til å registrere sykkelen, selv om den gjerne er verdt mye mer, sier Wang.

I dag har politiet i Trondheim 40 uregistrerte sykler stående, som de fortsatt har håp om å finne eieren på. Gir de opp, fraktes syklene til Falck.

ENORME VERDIER: Ronny Rasmussen i Falck viser frem en stjålet elsykkel til en verdi av 70.000 kroner. Sykkelen er uregistrert. Dermed har ikke politiet klart å spore opp eieren. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Ronny Rasmussen ved Falck Trondheim er kjent med at mange engster seg for tyveri.

– Jeg vet at flere har én sykkel de bruker til jobb hvor de kan sette den fra seg trygt, og én billig sykkel de bruker til sentrum og andre steder.

Falck i Trondheim har rundt 700 sykler. I Oslo har de 470. Mange av syklene er elektriske, men eksakt antall er uvisst.

Dropper registrering på grunn av god forsikring

Securmark har kjøpt opp sykkelregisteret til Falck. 250.000 personer har registrert sykkelen sin i registeret. Mange har registrert flere enn én.

En registrert sykkel får et merke på ramma.

– Merket i seg selv kan føre til at tyver holder seg unna, mener daglig leder for Securmark sykkelregister, Jostein Tveide.

Registrering i tre år koster noen hundrelapper. Terje Lutdal, innehaver av butikken Trondheim Elsykkel, sier ni av ti kunder kjøper registreringen sammen med sin nye sykkel.

– De som ikke kjøper det, begrunner det gjerne med at de skal ordne det selv senere, eller at de har god forsikring, sier Lutdal.

To enkle råd for å unngå tyveri

Marius Wang i politiet synes det er trist at folk kvier seg for å bruke elsykkelen.

– Jeg skjønner godt at folk får seg en støkk etter at sykkelen deres er blitt stjålet, eller når de stadig hører om andre som har opplevd det, sier Wang.

Samtidig vil han understreke at det er få tyverier sammenlignet med antallet elsykler som finnes i byen.

– Du kan aldri sikre deg 100 prosent mot tyveri. Men du kan ta smarte valg. Jeg ville aldri ha satt fra meg en elsykkel til 25.000 kroner utendørs. Ta den med inn i en trappeoppgang. Og for alle del registrer den, råder Wang.