– Her får jeg være meg selv. Det er helt suverent, sier Emil Forseth.

Han svinger motorsaga rutinert i granskogen i Vuddudalen i Levanger. De høye trærne står tett og det er viktig at de faller slik at resten av skogen ikke blir skadd.

På profesjonelt vis kutter først Emil et hakk i stammen, som bestemmer fallretningen. Han lener seg tilbake, og konstaterer at også dette treet falt akkurat der han hadde sett det for seg.

Så perfekt har ikke Forseths liv alltid vært. For under ett år siden var han uten fast jobb, slet med rusproblemer og livet var et helt annet.

– Jeg er glad i arbeid. Men det har vært litt «rock'n'roll» på fritida, så jeg har aldri kommet meg i gang med noe fast arbeid, forteller 20-åringen.

Var på avrusing for ett år siden

Men det var før han sendte Facebook-meldinga til firmaet Natur- og miljøservice i Levanger. En bedrift som gir de som faller utenfor skole og arbeidsliv en ny sjanse.

Sjefen hadde lagt ut et innlegg om at de trengte folk som ikke var redde for fysisk arbeid og som kunne bo hjemmefra.

Nå har Forseth arbeidet hos firmaet i et halvt års tid.

– Det har betydd nesten alt. Jeg fikk en sjanse. Jeg har vært såpass takknemlig for det, at jeg gleder meg til å stå opp om morgenen og være en del av noe. Når jeg legger meg om kvelden, gleder jeg meg til å stå opp igjen. Det er egentlig litt nytt, forklarer Forseth,

MED MOTORSAG: – Jeg jobber som skogsarbeider. Trefelling og det meste som kan gjøres med motorsag, forteller Emil. Foto: Morten Karlsen / NRK

– Det er helt suverent å få en ny sjanse

Natur- og miljøservice har rundt ti ansatte og få av dem har hatt en vanlig vei ut i arbeidslivet. Forhistorien til de ansatte er ulik. Noen har hull i CV-en. Andre har problemer med å tilpasse seg det vanlige arbeidslivet, som for eksempel å stå opp om morgenen, lage matpakke og komme seg på jobb.

– Nå har jeg kommet inn i en bra rytme. Jeg stortrives, forteller Emil.

– Hva har det betydd for deg at du fikk en ny sjanse?

– Det betyr at en føler en er verdt noe, og at en får gjort noe som betyr noe for andre folk.

GODFØLELSEN: – En får friluftsliv samtidig som en får fysisk arbeid. En legger seg med en god følelse om kvelden, sier skogsarbeideren Emil. Foto: Morten Karlsen / NRK

Praksis og opplæring i kombinasjon

NAV Trøndelag roser arbeidsgivere som Natur- og miljøservice, som gir muligheter og ser kompetansen til mennesker selv om de har hull i CV-en. Arbeidsgivere som tenker inkludering klarer å få flere i jobb.

– Vi har god erfaring med at ungdom får prøve seg i praktisk arbeid og lære ute på en arbeidsplass. Dette gir ofte gode resultater som en fast jobb, som denne historien er et godt eksempel på, sier May Beate Haugan, avdelingsdirektør i NAV Trøndelag.

BLIR SETT: – Det å bli sett av en arbeidsgiver og være en del av et arbeidsmiljø er viktig, sier avdelingsdirektør i NAV Trøndelag, May Beate Haugan. Foto: Tariq Alisubh / NRK

En av Forseths sjefer er godt fornøyd med ansettelsen.

– Emil er en skikkelig gledesspreder. Jeg har kalt han «eventyrlige Emil» på fleip, sier arbeidsleder Olga Silseth i Natur- og miljøservice.

– I likhet med de andre står han virkelig på, det vises at vi trives i arbeidet her. I tillegg bidrar Emil så godt i arbeidsmiljøet, og hjelper de andre dersom arbeidsdagen går litt trått. Og han har en fantastisk evne til å være til stede «her og nå», sier Silseth.

– Hva er fellesnevneren for dem som jobber for dere?

– At de vil arbeide. Og at de vil prøve seg i ordentlig praktisk arbeid.

Bedriften roser samarbeidet med Nav, men mottar ellers ingen annen offentlig støtte.