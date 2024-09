Loga ášši sámegillii.

– Det er ganske utrolig at vi igjen må møte opp her for å stoppe nye vindkraftplaner etter at det ble konstatert menneskerettighetsbrudd.

Det sier Ella Marie Hætta Isaksen til NRK. Hun og andre aksjonister er fredag på Fosen for å aksjonere mot nye vindkraftplaner.

De har bedt representanter fra Indre Fosen kommune om å møte dem.

Budskapet er tydelig.

– Vi kommer ikke til å nøle med å sette i gang nye demonstrasjoner dersom det er det som må til, sier Hætta Isaksen.

Også medlemmer fra Palestinakomiteen aksjonerer. Nordic Wind er deleid av et israelsk fond. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Vil ha mer utbygging

I sommer ble det kjent at selskapet Nordic Wind ser på mulighet for utbygging av ny vindkraft i Sør-Fosen sijtes sine beiteområder.

Det er den samme reindrifta som like før jul kom til en enighet med staten og utbyggere i den langvarige og betente Fosen-saken.

Samiske aktivister, miljøbevegelsen og Palestinakomiteen overrakte i dag et eget brev til ordfører og varaordfører i Indre Fosen

– Norge har allerede skuffet det samiske folket fatalt i Fosen-saken. Nå må vi sørge for at ikke tidligere feilgrep blir gjentatt, sier Hætta Isaksen.

Brevet aksjonistene overrakte oppfordrer kommunestyrene i Indre Fosen og Inderøy til å ta avstand fra nye vindkraftplaner. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Fosen-saken har vært en kamp om hvem som skal ha rett til å bruke arealer.

Dommen i Høyesteretts storkammer i 2021 sa at reineierne på Fosen hadde en lovfestet rett til å utøve sin kultur og at denne retten var krenket ved at vinterbeiteområder ble bygd ned med turbiner og anleggsveier.

Arealbruk har vært helt vesentlig for enigheten i saken. Og staten skal finne tilleggsarealer for reindrifta.

Dette står i kontrast til Nordic Wind sitt ønske om å bruke mer av reineiernes områder på Fosen.

Området Kjerringklumpen i Indre Fosen er innenfor arealet Nordic Wind mener kan være aktuelt for utbygging. Foto: Bård Hindrum

Holder ikke døra på gløtt

Nordic Wind har vært i kontakt med formannskapene i Inderøy og Indre Fosen kommuner, og har hatt møter med grunneiere.

Aksjonistene skal etter møtet med Indre Fosen videre til Inderøy kommune.

Indre Fosen kommune avviser at de holder døra på gløtt for en slik utbygging, men de har heller ikke sagt «nei» eller tatt noe standpunkt til den.

Fredag samlet aksjonistene seg utenfor Indre Fosen rådhus. De skal videre til Inderøy kommune senere på dagen. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

I mai fikk alle kommunene på Fosen brev fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Her ber tre statsråder om at kommunene som forvaltere av Fosen reinbeitedistrikt skal bidra til at reindrifta skal få tiltrengt ro og forutsigbarhet rundt drifta si.

Aksjonistene mener kommunen må ta et tydelig standpunkt.

– Vi kommer til å trenge mer kraft på sikt, sier ordfører i Indre Fosen, Oskar Andre Småvik (H).

Han sier de har hatt kontakt med Nordic Wind for å lære mer om hvilke alternativer som finnes for å produsere kraft i kommunen.

– Hvilken type kraft vi skal gå for har vi enda ikke tatt stilling til i verken formannskapet eller i kommunestyret.

Småvik sier han har forståelse for aksjonistene sine bekymringer.

– Jeg er ikke interessert i å gjøre noe som går utover menneskerettighetene.

– Men det kan hende det går an å gå i dialog og finne enighet om en løsning, men det er for tidlig å si.

Hva vertskommunene mener når en utbygger viser interesse, er avgjørende for om en sak når konsesjonsmyndigheten Norges Vassdrags og energidirektorat (NVE) og i det hele tatt blir tatt videre for å kunne få tillatelse.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Bedt om møte med Nordic Wind

Aksjonistene kaller aksjonene i Inderøy og Indre Fosen for «en markering mot Nordic Wind».

Palestinakomiteen er med fordi Nordic Wind er delvis eid av Israelske fond.

– Vi er her for å vise støtte til Fosenaktivistene, sier Shams Jabari. Hun er medlem av Studenter for Palestina ved NTNU og Palestinakomiteen.

Dette er Nordic Wind Nordic Wind AS eies av det sveitsiske kraftselskapet Fu-Gen Ag. Fu-Gen Ag kjøpte opp Nordic Wind AS i 2023. Israelske Yaron Feingers er en av to grunnleggere av Fu-Gen Ag. Israelske pensjonsfond Migdal Pensjonsfond og Menora Mivtachim Pensjonsfond eier en minoritetsandel i selskapet, ifølge Avisa Nordland (bak betalingsmur). Disse er begge offentlige, israelske selskaper. Sammen med privateide og israelske Arkin Group investerte de 320 millioner euro i Fu-Gen i 2022. Grunnlegger er styreleder Nordic Winds daglige leder er Terje Dyrstad. Han har hatt stillingen siden 2020, altså før de ble kjøpt opp av Fu-Gen Ag. Nordic Winds styreleder er i dag den andre grunnleggeren av Fu-Gen Ag: Italienske Lorenzo Lanteri.

Nordic Wind avviser at sonderingene de har gjort er «planer», til det mener de at prosessen har kommet for kort. De kaller jobben de gjør for en «screening».

Fredag har Nordic Wind ikke svart på NRK sine henvendelser.

– Så lenge kommunene ikke har sagt klart nei, fortsetter vi kartleggingsarbeidet, sa administrerende direktør i Nordic Wind, Terje Dyrstad, til NRK i juni.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Hætta Isaksen er trist på reineierne på Fosen sine vegne.

– For oss er det uhyre viktig å vise Fosensamene at vi står ved deres side og at de skal slippe å være redd for sin framtid.

– De har blitt lovet å få fred. Det har de ikke fått og det er allerede nye trusler. Det kan vi ikke akseptere.