Skoleelever greide det Nasa ikke fikk til

– Det er solsystemets byggesteiner og eldre enn alt materiale på jordkloden. I tillegg er det veldig fine steiner, så det er mange gode grunner for lete etter noe så eksotisk, sier Arnulv Bergstrøm.

Han er lærer ved Fevåg/Hasselvika skole i Indre Fosen i Trøndelag.

Sammen med elevene har han lett etter bitte små meteoritter på taket av skolebygningen.

Nå har de fått resultatene, og skoleelevene har funnet ikke mindre enn 20 mikrometeoritter.

– Det er ganske kult at vi har klart det. Fordi de er kjempesmå. Tenk at vi fikk oppleve det, sier elev i sjette trinn, Tea Wean.

STARTER MED MYE FORSKJELLIG I EI BØTTE: Letingen etter mikrometeoritter starter med at elevene samler opp det som ligger i takrenner rundt det store taket på skolen. Deretter følger veldig mange timer med sortering før bitte små meteoritter kan skilles ut. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Utkonkurrerer Nasa

Funnet imponerer verdens største ekspert på mikrometeoritter, Jon Larsen.

– Tusenvis av forskere har lett gjennom hundre år, Nasa inkludert, uten å klare det disse barna har gjort nå. Dette er bare helt fantastisk, sier Larsen.

Larsen er den første i verden som har funnet fram til en metode for å skille ut stjernestøv fra alt det andre støvet som omgir oss der det er menneskelig aktivitet.

Framgangsmåten for å sortere ut mikrometeoritter er med det en norsk oppdagelse.

– Jeg syns det er herlig at unger nå har fått til det mange voksne ikke har greid. Det er bare fem–seks år siden Nasa og andre godt voksne ikke fikk til det disse barna har gjort. Det krever tålmodighet og fingerferdighet å komme gjennom en slik prosedyre for å finne mikrometeoritter, sier Larsen.

LETER ETTER NOE UTENOMJORDISK: Tea Wean og Oliver Øvergård har brukt mange timer på å lete etter utenomjordiske partikler. Ikke mindre enn 20 mikrometeoritter er nå funnet på taket av Fevåg/Hasselvika skole i Indre Fosen. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Har plukket, vasket, silt og sortert

Helt siden i fjor høst har elevene hatt mikrometeoritter i tankene.

Det hele startet med at de rensket takrenner på skolen for skitt i oktober, og fikk en stor balje med rusk og rask som utgangspunkt for letingen.

Deretter skylte de innholdet, tørket det, silte massene mange ganger, brukte magnet for å skille ut partikler som inneholder metall, og til slutt satt de igjen med bitte små korn de kunne legge under stereolupe.

Nesten alle mikrometeoritter har en størrelse på rundt 0,3 millimeter.

– Vi må lete med noe smått slik som en tannpirker, og så sitter vi og roter litt. Vi vet en del om hvordan mikrometeorittene ser ut, så vi leter etter formen og utseendet på dem. Hvis vi finner noe, må vi prøve å få tatt det opp, sier Odin Øvergård.

LETER SAMMEN: Elevene Pia Rabben Frengen, Tea Wean, Olaf Henrik Zurek og Odin Øvergård leter etter mikrometeoritter sammen med lærer Arnulv Bergstrøm. Til sammen i hele verden er det kun funnet slike meteoritter tilsvarende en mengde som får plass i en teskje. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Ser de et støvkorn som ligner på en mikrometeoritt legges den forsiktig over i en liten plastbeholder.

Så sendes de små partiklene videre til Jon Larsen.

Han har nå tatt bilde av to av mikrometeorittene skoleelevene fant.

Så langt er fotografiene hengt opp på veggen i klasserommet, slik at alle kan få se dem.

– Det er kule farger på dem. Det er ganske utrolig og det er ganske rart å tenke på at de faktisk har vært i verdensrommet, sier Tea.

FORMET AV REISEN GJENNOM ATMOSFÆREN: Hver mikrometeoritt har en egen fasong. Den blir formet etter hvilke temperaturer den har vært utsatt for på reisen fra verdensrommet og inn i vår atmosfære. Denne er også funnet av elevene i Hasselvika. Foto: Jon Larsen/Jan Braly Kihle

Nytt i Norge

Leting etter mikrometeoritter er et ganske nytt fenomen i verden.

Det var 1. februar 2015 at Larsen greide å skille ut den første lille mikrometeoritten. Det har ført til ny forståelse og kunnskap rundt stjernestøv.

– De vanlige meteorittene, de store steinene, fins det langt færre av. I Norge er det funnet kun 16 slike. Mikrometeorittene er det veldig mange flere av fordi hvert døgn kommer det mellom 60 til 100 tonn med slike små fnugg gjennom atmosfæren. Det betyr at det er veldig mange av dem, og det gjør det mulig å finne dem, sier Bergstrøm.

Mikrometeorittene har vært utsatt for høye temperaturer på vei gjennom atmosfæren ned til jordkloden. Ulik grad av temperatur er med på å forme hvordan de ser ut.

Takrenner rundt et stort tak er veldig velegnet å lete i, fordi her vil det samle seg partikler fra mange kvadratmeter på én gang.

PÅ TAKET PÅ JAKT: Letingen etter meteorittene starter med å samle slam og lort fra takrenner på skolen. Her er lærer Arnulv Bergstrøm ute med bøtta. Deretter starter en nøysommelig prosess for å sortere ut det jordiske fra det utenomjordiske. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Jeg har funnet en del mikrometeoritter på egen hånd først. Så tenkte vi at det kanskje fantes noen på skoletaket. Det gjorde det, sier Bergstrøm, som syns det hele er veldig spennende og nyttig å bruke i undervisningen.

Lett også på kveldstid

Letingen har tatt såpass mye tid at elevene og lærer har tatt i bruk ettermiddager i vinter med å analysere fnugg i stereoskopet. Ungene lekte seg i gymsalen mens de ventet på tur til å lete.

– Ambisjonen var å finne ut om det var noe utenomjordisk på skolen her. Og det var det, sier Bergstrøm.

– Det var ganske gøy. Vi har lært mye, og vi har lært av den beste læreren, sier elev Thea Wean.