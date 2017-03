Fant stjernestøv i takrenna

– Med det samme forsto jeg ikke all ståheien rundt det. Men jeg skjønner i ettertid at jeg kanskje burde vært litt mer gira der og da, gliser læreren.

Tomas Husdal er realfagslæreren som er av den mer ivrige sorten. Og i fjor sommer gjorde han et funn som må karakteriseres som en verdenssensasjon, skriver Bodø nu.

– Det er jo veldig kult å finne noe som har svevd rundt i verdensrommet i årevis i din egen takrenne. Men det kuleste er at hvem som helst enkelt kan jakte på meteorittene, sier han til NRK.

Tomas Husdal bruker en sikt for å skille ut de minste og største støvpartiklene. Foto: Benjamin Fredriksen

Nummer to i verden

Husdal er den andre i verden som har fått verifisert et slikt funn, etter at han bestemte seg for å dra på meteorittjakt i takrenna si. Det ga såpass mye mersmak, at han like gjerne valgte å innføre meteoritt-jakt som et frivillig skoleprosjekt.

Den tredje personen i verden til å finne en mikrometeoritt ble da naturlig nok en av hans elever på Bodin Videregående Skole.

– Det var en mye større opplevelse. Det er veldig gøy når en 18-åring klarer å oppdage en mikrometeoritt på egen hånd, sier han.

Tomas Husdal går igjennom steg for steg hvordan man kan finne stjernestøv. En kraftig magnet brukes for å trekke ut de partiklene som inneholder metall. Du trenger javascript for å se video. Tomas Husdal går igjennom steg for steg hvordan man kan finne stjernestøv. En kraftig magnet brukes for å trekke ut de partiklene som inneholder metall.

Husdal ble inspirert til å lete etter mikrometeorittene etter å ha lest Jon Husbys bok om jakten på stjernestøvet. Han var den første til å utvikle metoden om hvordan man kunne finne disse små meteorittene i bebodde strøk.

Jon Larsen presenterer 1500 bilder av mikrometeoritter i en boken om stjernestøvet. Det gjør det enklere for folk flest å dra på kosmisk skattejakt. Foto: Jon Larsen / Project Stardust

– Mikrometeorittene kan si noe om hvordan solsystemet oppsto

Tomas Husdal håper at flere blir med på den stjernestøv-jakt fremover. Foto: Benjamin Fredriksen

Han forteller beskjedent at han selv ikke er noen ekspert på feltet, men at funnene fra takrenna kan få stor betydning for vår forståelse av verdensrommet.

– Det sies at hvis man analyserer sammensetningen av meteorittene, kan man bruke dataene til å si noe om hvordan solsystemet ble dannet. Når man da bare ved å finne en liten partikkel i takrenna, kan bidra til slik informasjon, gir det selvfølgelig en god følelse, sier han begeistret.

Jon Larsen (t.h) på stjernestøv-jakt på et tak i Oslo. Foto: Morten Bilet

Jon Larsen, som nylig dro til USA for å lære opp NASA til å finne mikrometeoritter sier at realfagslæreren fra Bodø er langt foran NASA.

– Man må rose både Husdal og eleven som fant enda en mikrometeoritt høylytt. Dette sliter universiteter over hele verden med å få til. Husdal må jo være en intuitiv skarping, som har klart å knekke koden, sier Larsen til Bodø nu.