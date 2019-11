Dømt til ubetinget fengsel for strømbruk mot hund

Aktor ba om ni måneder ubetinget fengsel for den tidligere kenneleieren, samt seks måneder for den tidligere assistenten.

Dette var ikke tingretten enig i.

Den tidligere kenneleieren er dømt til 120 dager i fengsel. Det var også lagt ned påstand om forbud mot å drive med hund, både privat og i næring. Kvinnen får likevel lov til å eie og drive med hund i avl, men får maks ha to tisper i gangen, skriver Trønder-Avisa, som omtalte dommen først.

– Påstanden var for streng

Den tidligere assistenten er dømt til 15 dager i fengsel.

– Min klient er lettet over dommen, med tanke på påtalemyndighetens påstand, sier advokat Kjell Horseng.

Han mener påstanden i utgangspunktet var for streng.

– For min klient mener jeg straffereaksjonen ligger der den skal. Hun har gjort noe hun ikke skulle, og hun har fått en reaksjon med ubetinget fengsel, sier han til NRK.

Hundene fikk ikke bjeffe

I september i år ble det kjent at den tidligere eieren av et hundepensjonat i Trøndelag var tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven.

Ifølge tiltalebeslutningen skal vedkommende og en assistent ha brukt strømhalsbånd på 40 ulike hunder ved en kennel på Innherred i perioden 2015 - 2018.

Halsbåndene ble brukt, ifølge tiltalen, for å få hundene til å slutte å bjeffe.

I sin prosedyre i retten la aktor Amund Sand vekt på at strømhalsbåndene ble brukt for å skåne ansatte og naboer for bråk. I tillegg visste de tiltalte ulovligheten ved å bruke slike «bjeffebånd».

FIKK STRØM: Tsygan er en av hundene som er nevnt i tiltalen. Han ble påsatt strøm i april i 2018. Foto: Julie Haugen Egge/NRK

– Ble brukt som siste utvei

Bruk av strømhalsbånd på hund er ulovlig i Norge, ifølge dyrevelferdsloven.

Unntaket er at autoriserte instruktører kan bruke strøm for å lære hunder å ikke jage beitedyr, rein og annet vilt.

Under sin forklaring i retten sa den tidligere kenneleieren, at strøm kun ble brukt som siste utvei for å få hundene til å roe seg ned.

Hun sier strøm ikke ble påsatt de svakeste hundene.

Den tidligere assistenten sa i retten at hun følte strømbruk var en del av arbeidsoppgavene, og at hun derfor ofte spurte eieren før hun satte halsbåndene på hundene.

BLE BRUKT: Begge de to tiltalte innrømte bruk av strømhalsbåndene i retten. Foto: Julie Haugen Egge/NRK

Meldte saken til Mattilsynet

Det var den tiltalte assistenten som meldte om strømbruken til Mattilsynet, etter at hun ble oppsagt fra kennelen.

I tillegg har vedkommende gitt politiet tilgang på en samtalelogg mellom henne selv og den tidligere eieren. Her har de beskrevet detaljert bruk av strøm på hundene i tiltalen.

I retten leste aktor opp flere samtaler fra loggen.

Assistent: «Jeg har lyst til å kverke Filip».

Kenneleier: «Sett på han strøm. Dette er et eksempel på en hund som henger seg opp».

Glemte å si at «Falch» må stå med strøm om natta, nå når det er løpetid. Han bråker noe jævlig og fucker opp de andre. Den tidligere kenneleieren

I sin påstand mente aktor at disse faktorene måtte komme den tiltalte assistenten til gode. Han ba derfor om en mildere straff for henne.

NRK har ikke lyktes med å få tak i aktor, og derfor er det uvisst om påtalemyndigheten vil anke saken.