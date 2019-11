– Jeg reagerte først med sjokk, og ble lei meg. Nå i ettertid føler jeg sinne. Dette er folk vi har hatt mye med å gjøre og tillitsbruddet er stort. Dyra er prisgitt oss mennesker og måten vi behandler dem på, sier hundeeier Alise Sørensen.

Onsdag starter rettssaken hvor to kvinner er tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven, etter at de skal ha satt strøm på minst 40 ulike hunder ved en kennel i Trøndelag.

– Aldri godkjent strømbruk

Hjemme i Ogndal i Trøndelag står hundene Anton og Tsygan sammen i innhegningen. Det er lite bjeffing å høre. De to er svært gode venner.

– De er veldig avhengige av hverandre. Anton er den litt ville og barnslige, mens Tsygan er den forsiktige og rolige, sier Alise.

I april i fjor var Tsygan satt bort på kennel i Trøndelag – en kennel familien har brukt i mange år. Overraskelsen var derfor stor da ei lokalavis tok kontakt og fortalte at hunden mest sannsynlig var påsatt strøm under oppholdet.

– Jeg reagerte med sjokk. Vi har aldri godkjent strømbruk. Det er noe jeg absolutt er imot, sier hundeeieren.

TO GODE VENNER: Den irske ulvehunden Anton sammen med Tsygan, som er av rasen Vestsibirsk laika, i bakgrunnen. Foto: Julie Haugen Egge/NRK

Tiltalt for grov dyremishandling

I september i år ble det kjent at eieren av et hundepensjonat i Trøndelag står tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven.

Ifølge tiltalebeslutningen skal vedkommende og en assistent ha brukt strømhalsbånd på 40 ulike hunder.

Halsbåndene ble brukt, ifølge tiltalen, for å få hundene til å slutte å bjeffe.

– Jeg husker at jeg ved en anledning stusset over hvor stille det var på kennelen. Jeg spurte eieren hvorfor det ikke var noe bjeffing. Da svarte hun at det fikk ikke hundene lov til. Nå i ettertid ser jeg at jeg burde stilt flere spørsmål, sier Alise Sørensen.

VIL IKKE BYTTE HALSBÅND: Dette halsbåndet bruker Alise På Tsygan når de skal på jakt. Tsygan synes det er ubehagelig å bytte halsbånd – noe eieren tror er en direkte konsekvens av strømminga. Foto: Julie Haugen Egge/NRK

Ulovlig, men kan kjøpes på nett

Bruk av strømhalsbånd på hund er ulovlig i Norge. Unntaket i dyrevelferdsloven er at autoriserte instruktører kan bruke strøm for å lære hunder å ikke jage beitedyr, rein og annet vilt.

Veterinær Inga Friedl sier strømbruk kan være livsendrende for hunder.

– For det første blir den veldig redd og får veldig vondt. Har du en hund som er usikker fra før, så kan konsekvensen bli at den blir enda mer usikker. Den kan utvikle uønsket adferd, sier hun.

Veterinæren synes det er synd at slike halsbånd er lett tilgjengelig for dem som ønsker å skaffe det.

– Det er jo ulovlig å bruke, så derfor er det skummelt at de er såpass tilgjengelig på nettet.

ALVORLIGE KONSEKVENSER: Veterinær Inga Friedl, sier bruk av strøm på hunder kan føre til adferdsendring hos dyret. Hun sier det øker stresshormonet i kroppen, og at hunder kan utvikle frykt. Foto: Julie Haugen Egge/NRK

Kan bli straffet med fengsel

Strømhalsbåndene skal ha vært i bruk på kennelen i en treårsperiode, fra 2015 og fram til i fjor. Dette kommer fram av chattelogger, som skal brukes som bevis i retten.

Aktor og politiadvokat Amund Sand sier saken er spesiell.

– Jeg tror ikke vi har hatt lignende saker med dette omfanget i Norge før. Det er jo veldig spesielt at man har gjort dette i næringsvirksomhet, sier Sand.

Strafferammen er opp til tre års fengsel.

– Tiltalen viser at det er en grov overtredelse av dyrevelferdsloven. Slik rettspraksis er, kan dette føre til en ubetinget fengselsstraff, sier politiadvokaten.

Ifølge forsvareren for den tiltalte kenneleieren, ønsker ikke klienten å uttale seg før rettssaken er over.

– Vi ønsker ikke å forhåndsprosedere saken. Hennes forklaring vil komme i retten. Min klient erkjenner delvis straffskyld, sier advokat Anders Kjøren til NRK.

AKTOR: Amund Sand er aktor i rettssaken, som starter onsdag 20. november i Inntrøndelag tingrett. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Er preget

Hjemme i Steinkjer i Trøndelag er det trygt å være hund. Tsygan er en jakthund, med elg som spesialitet. Eier Alise Sørensen sier hundene elsker å være på tur, men at strømepisoden har preget jakthunden.

– Han vegrer seg når vi skal skifte halsbånd, noe jeg tror er en direkte årsak av strømpåføringa. Det er jo vanligvis noe positivt for hunder å skifte bånd, for det betyr at man skal ut på tur.

– Det har blitt bedre, men i starten kunne man se at han kviet seg. Han krøp liksom litt sammen da vi kom med halsbåndet, sier Sørensen.

Det er satt av to dager til saken i Inntrøndelag tingrett.