Her skal folk som frykter de vil begå seksuelle overgrep mot barn få hjelp

Det finnes voksne som har seksuell interesse for barn. De har lyst til å ha sex med barn, eller søker tilfredsstillelse i overgrepsbilder eller -videoer på nett.

Flere enn 1 av 20 barn har opplevd seksuelle overgrep fra en voksen, viser en rapport fra i fjor.

Ikke alle voksne med seksuell interesse for barn har begått seksuelle overgrep, verken fysisk eller på nett. Men enkelte frykter at de vil gjøre det.

Nå har norske myndigheter besluttet å åpne et nasjonalt tilbud for nettopp disse menneskene. Med det skal de enklere enn noen gang kunne spørre om hjelp. Slik skal overgrep forebygges.

Folk som vil stoppe seg selv har allerede tatt kontakt

En god stund før åpningen 1. september har flere tatt kontakt, ifølge psykologspesialist Marthe Halvorsen Kjærstad.

– Jeg har fått flere telefoner og e-poster fra mennesker som lurer på når vi åpner. Reelle personer som ønsker hjelp.

Kjærstad er enhetsleder ved spesialpoliklinisk enhet ved Oslo universitetssykehus (OUS). De skal drive lavterskeltilbudet som har fått navnet «Det finnes hjelp».

LEDER I OSLO: Marthe Halvorsen Kjærstad skal lede «Det finnes hjelp» i Oslo. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Hovedmålet er todelt: Det ene er å forhindre seksuelle overgrep mot barn. Det andre er å hjelpe personene som har lyst på sex med barn. Det å ha det sånn som målgruppepasienten vår har det, er vanskelig. Vi ønsker å hjelpe dem, sier Kjærstad.

Chat på nett og behandling i klinikk

«Det finnes hjelp» er utviklet av Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det hele startet som et initiativ etter en rapport fra Redd Barna.

Tilbudet består av

en nettside med informasjon

en chat-tjeneste åpen hverdager fra 12 til 14

klinikker for individuell behandling hos psykolog/psykiater

Samtidig med åpningen i Oslo, får også Stavanger og Bergen hver sin behandlingsklinikk. Helse Midt-Norge og Helse Nord-Norge etablerer klinikker i løpet av 2021.

BEHANDLINGSROM: Personer som sliter med seksuell interesse for barn kan nå få behandling som et ledd i arbeidet med forebygging av seksuelle overgrep. Chat-linjen, hvor folk kan være anonyme, er allerede åpen. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Den nasjonale chatten, som allerede er åpen, skal drives fra Oslo.

Mandag besøkte statsrådene Bent Høie (H) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) teamet som er klar til å ta imot dem som ønsker hjelp.

– Vi vet at mange som begår overgrep mot barn ønsker hjelp for å unngå dette. Derfor er det viktig å etablere dette tilbudet, sier helse- og omsorgsminister Høie.

NASJONALT TILBUD: Statsråd Bent Høie sier at Norge er tidlig ut internasjonalt med å åpne et slikt statlig tilbud for å forhindre seksuelle overgrep mot barn. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Trenger ikke gå via fastlegen

Nå skal folk for første gang i offentlig regi få behandling for seksuelle lyster for barn uten å involvere noen andre, heller ikke fastlegen.

Mens de som tar kontakt på chat er anonyme, må de som bestiller time til behandling oppgi navn og personnummer.

– Vi har et journalsystem på sykehuset, som alle har. Men det vi har gjort for «Det finnes hjelp», er at vi har opprettet et enda sikrere system, forklarer Kjærstad.

Se for deg et bankhvelv med en bankboks inni. Der inne ligger journalen til dem som får behandling ved «Det finnes hjelp»-klinikken.

Behandlerne har imidlertid avvergeplikt. Det betyr at de må forsøke å avverge en situasjon som kan komme til å skje.

Vet nesten ingenting om de ikke-dømte

Andre land har lignende tilbud. Erfaringene fra flere av dem, blant annet det svenske «Preventell», er at svært mange tar kontakt.

– I Storbritannia klarer de ikke å ta unna alle forespørslene som de får i løpet av en dag, sier fagansvarlig seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Martin Sjøly.

HÅPER FOLK TAR KONTAKT: Gode erfaringer fra lignende tilbud i andre land gir håp i Norge. Martin Sjøly har stått i spissen for arbeidet med det nye tilbudet. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

I over to år har han og andre fagfolk, fra både Norge og andre land, jobbet med utviklingen av tilbudet. Med kursing av psykologer og psykiatere, mener han de er godt rustet til å hjelpe.

Psykologspesialist Kjærstad og teamet er spente på hvem som tar kontakt.

– Vi har en del kunnskap om personer som har begått overgrep og som er blitt dømt. Disse er det enklere å forske på. Men de som ikke er dømt, har vi ikke så mye kunnskap om, sier hun.

Selv om «Det finnes hjelp» er rettet mot ikke-dømte, er hun tydelig på at dømte som ber om hjelp ikke skal avvises. På sykehuset har de et program også for dem: «Stopp» ble lansert i juni.

SKAL HINDRE OVERGREP: Barn blir utsatt for seksuelle overgrep både fysisk og over nett. Voksne som har seksuell interesse for barn skal få hjelp til å stoppe seg selv fra å begå overgrep med «Det finnes hjelp». Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Redd Barna har tro på at dette kan hindre overgrep

Redd Barna har lenge jobbet for å påvirke myndighetene til å ta samfunnsproblemet på større alvor.

– For å beskytte barn mot seksuelle overgrep, er det nødvendig å sette inn forebyggende tiltak overfor personer som har seksuelle følelser for barn, før de skader barn. Lavterskeltilbudet «Det finnes hjelp» kan være et tiltak som bidrar til dette, sier Thale Skybak, seksjonsleder i norgesprogrammet til Redd Barna.

Hun mener det er på tide at folk med seksuell interesse for barn kan få veileding og behandling av kompetente fagpersoner.

– Tidligere har de ikke hatt tilbudet. Kanskje har de søkt hjelp andre steder, uten å få den hjelpen de trenger.

Skybak understreker samtidig at tilbudet bare er ett av mange de etterlyser i kampen mot seksuelle overgrep.