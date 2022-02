Arctic Race of Norway utvider: Skal sykle gjennom Nordland og Trøndelag

I oktober i fjor ble det klart at årets Arctic Race of Norway skal gå gjennom Nordland og Trøndelag. Årets ritt ble presentert i Trondheim.

– I år skal vi dele folkefesten med Trøndelag. Det gleder vi oss veldig til. Vi skal gjøre det vi kan for å vise det flotte Trøndelag og Nord-Norge har å by på i fellesskap, sier daglig leder i Arctic Race of Norway, Knut Eirik Dybdal.

Verdens nordligste ritt utvider

Verdens nordligste sykkelritt har siden starten av 2013 holdt seg i Nord-Norge, men i sommer skal altså noen av etappene sykles i Trøndelag.

– Vårt mål er at Arctic Race skal brukes til å utvikle Nord-Norge og synliggjøre Norge i utlandet, sier Dybdal.

Årets etapper ble onsdag presentert under en pressekonferanse klokka 12 i Trondheim, og disse stedene skal syklistene innom:

Mo i Rana

Mosjøen

Brønnøysund

Namsos

Levanger

Trondheim

Dette er etappene Foto: Arctic Race of Norway Ekspandér faktaboks Første etappe: Mo i Rana til Mo i Rana (185 km)

Andre etappe: Mosjøen til Brønnøysund (155 km)

Tredje etappe: Namsos til Levanger (180 km)

Fjerde etappe: Trondheim til Trondheim (160 km)

Årets sykkelritt ble presentert under en pressekonferanse i Trondheim. Foto: Morten Karlsen / NRK

Gir penger i kassa

– Ryktet har nådd meg at trønderne kan å feste, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) og fortsetter:

– Det er ikke tvil om at dette skaper store verdien i lokalsamfunnet, 50 millioner i Nord-Norge i fjor. Til tross for pandemi. Det er rett og slett imponerende! Og et godt eksempel på hva vi kan få til når vi samarbeider på tvers av kommuner og fylkesgrenser.

På pressekonferansen deltok både Arctic race-ambassadør og tidligere terrengsyklist Gunn-Rita, mens tidligere landeveissyklist Thor Hushovd deltok digitalt.